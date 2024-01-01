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7/24 Dinle Hiç Keyfim yok

Hiç Keyfim yok Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Hiç Keyfim yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Hiç Keyfim yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hiç Keyfim yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Hiç Keyfim yok

  • Hiç Keyfim Yok

  • Al Beni Yar

  • Ben Yoldan Gönüllü Çıktım

  • Hadi Gel

  • Kaçamak

  • Senden Geçemem

  • Sitem

  • Son Sigara

  • Söyle

  • Yeni Aşk

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