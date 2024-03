Yeşim Salkım

İnan sana söylediğim her şey gerçekti Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin Kalmadı inancım haklıydın galiba Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** İnan sana söylediğim her şey gerçekti Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin Kalmadı inancım haklıydın galiba Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** Şüphem yok hiç sevginden

Gözler ah gözler Görebileni bekler Tam içine bakarsan Kendini görürsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Kalpler yandı kalpler sevebileni bekler Bana bir adım atarsan, yanıma başıma yürüsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın