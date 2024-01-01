Yeşim Salkım

İstanbul Yeditepe İstanbul yeditepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** İstanbul yeditepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** Bak yine geceler üstüme örtüldü O yalan sevdalar beni öldürdü Bir kaç satır beni ağlattı Bir senin aşkın güldürdü *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** İstanbul yedi tepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** İstanbul yedi tepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** Bak yine geceler üstüme örtüldü O yalan sevdalar beni öldürdü Bir kaç satır beni ağlattı Bir senin aşkın güldürdü *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan

İstanbul Yeditepe (Remix) İstanbul yeditepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** İstanbul yeditepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** Bak yine geceler üstüme örtüldü O yalan sevdalar beni öldürdü Bir kaç satır beni ağlattı Bir senin aşkın güldürdü *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** İstanbul yedi tepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** İstanbul yedi tepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** Bak yine geceler üstüme örtüldü O yalan sevdalar beni öldürdü Bir kaç satır beni ağlattı Bir senin aşkın güldürdü *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan