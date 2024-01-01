Yeşim Salkım

-
Gittim ama neden gittim düşündün mü hiç
Düşünmediysen düşün belki bulacaksın
Gözünle görmen elinle tutman şart değil
Ama illaki vicdanına bir soracaksın
***
Aç, aç, aç, aç kalbini utanmadan
Aç, aç, aç, aç kapılarını kalp görür
Ah insanın içindeki bu karanlık oda
Elleriyle boğar en büyük aşkını bile öldürür
***
Kulun kölen olurum diyemem
Böyle sevemem, severim desem yalan
Sözüm dilimden değil derinimden
Sessizliğimden de anlar anlayan
***
Gittim ama pişman değilim iyi ki yaşadım
Gönül varlığım daha da zengin öncesinden
Bilirsin hatıralarım çok değerlidir
Bir mevsim daha geçti aşk güncesinden
***
Aç, aç, aç, aç kalbini utanmadan
Aç, aç, aç, aç kapılarını kalp görür
Ah insanın içindeki bu karanlık oda
Elleriyle boğar en büyük aşkını bile öldürür
***
Kulun kölen olurum diyemem
Böyle sevemem, severim desem yalan
Sözüm dilimden değil derinimden
Sessizliğimden de anlar anlayan
-
Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
-
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
***
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h çile bülbülüm
Çi-l-e Allah
-
Sevmekten kim usanır,
Tadına doyum olmaz,
Hangi gönül uslanır, ah,
Sevenle oyun olmaz
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz yapamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
İster yüzümü güldür,
İstersen ağlat beni,
Bir gecenin koynundan, ah,
Bin geceye at beni
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
-
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
-
Dertleri zevk edindim bende neşe ne arar
Bende neşe ne arar
Elem dolu kalbimden gitmiyor
Gitmiyor hâtıralar
Elem dolu gönlümden gitmiyor
Gitmiyor hâtıralar
Mâziden kalan her iz beni içten yaralar
Beni içten yaralar
Elem dolu kalbimden gitmiyor
Gitmiyor hâtıralar
Elem dolu kalbimden gitmiyor
Gitmiyor hâtıralar...
-
Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var, inan
"Unuttum" deseydim yalan, yalan
Yalan, billahi yalan
**
"Unuttum" deseydim yalan, yalan
Yalan, billahi yalan
Hasretindir içimde hep alev, hep alev
Hep alev alev yanıyor
**
"Unuttum" deseydim yalan, yalan
Yalan, billahi yalan, vallahi yalan
-
Seni ben, ellerin olsun diye mi sevdim?
Aah, ellerin olsun diye mi sevdim?
Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim?
Aaaah, boş yere mi verdim?
Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim?
Aaaah, boş yere mi verdim?
Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin
Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin
Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim?
Aah, boş yere mi verdim?
-
Çökertme'den çıktım da Halilim aman başım selâmet
Çökertme'den çıktım da Halilim aman başım selâmet
Bitez de yalısına varmadan Halilim aman koptu kıyamet
Bitez de yalısına varmadan Halilim aman koptu kıyamet
Arkadaşım İbram Çavuş Allahına emanet
Arkadaşım İbram Çavuş Allahına emanet
Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası
Gidelim gidelim Halilim Çökertme'ye varalım
Gidelim gidelim Halilim Çökertme'ye varalım
Kolcular gelirse Halilim nerelere gaçalım
Kolcular gelirse Halilim nerelere gaçalım
Teslim olmayalım Halilim aman kurşun saçalım
Teslim olmayalım Halilim aman kurşun saçalım
Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası
Güvertede fezeriken aman kunduram kaydı
Güvertede fezeriken aman kunduram kaydı
Çakır gözlü Gülsümümü Çerkez kaymakam aldı
Çakır gözlü Gülsümümü Çerkez kaymakam aldı
Kaymakam baskısı canım aman aldı yürüdü
Kaymakam baskısı canım aman aldı yürüdü
Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası
Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası
-
Pişman olur da bir gün
Dönersen bana geri;
Gönül kapım açıktır,
Çalmadan gir içeri.
**
Sana sevgiler sonsuz,
Henüz geçmedi zaman.
Gönül kapım açıktır,
Çalmadan gir içeri.
-
Özlesem de seni her an
Ağlasam da olmaz duyan
Beni sendenden ayrı koyan
Kadere bak, kadere bak
**
Beni senden ayrı koyan
Kadere bak, kadere bak
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra göz yaşımda
Dertle doldum genç yaşımda
**
Bin hatıra göz yaşımda
Ne çileler var başımda
Kadere bak, kadere bak
Ne çileler var başımda
**
Kadere bak, kadere bak
Ne çileler var başımda
Kadere bak, kadere bak
Bir gönlüm var hayal kuran
**
Hasret oldum buram buram
Beni yerden yere vuran
Kadere bak, kadere bak
Beni yerden yere vuran
**
Kadere bak, kadere bak
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra göz yaşımda
Dertle doldum genç yaşımda
**
Bin hatıra göz yaşımda
Ne çileler var başımda
Kadere bak, kadere bak
Ne çileler var başımda
**
Kadere bak, kadere bak
Ne çileler var başımda
Kadere bak, kadere bak
-
Unutulmuş birer birer
Eski dostlar eski dostlar
Ne bir selam ne bir haber
Eski dostlar eski dostlar
**
Hayal meyal düşler gibi
Uçup giden kuşlar gibi
Yosun tutan taşlar gibi
Eski dostlar eski dostlar
**
Unutulmuş isimlerde
Bilinmez ki nasıl nerede
**
Şimdi yalnız resimlerde
Eski dostlar eski dostlar
**
Hayal meyal düşler gibi
Uçup giden kuşlar gibi
Yosun tutan taşlar gibi
Eski dostlar eski dostlar
**
Seni nasıl sevdim bunu bil ki
Kalbimdesin ama bilemezsin ki
Bir sevdaya düştüm bütün ömrümce
Ağlamak nasibim gülemezsin ki
**
Aşkımı gizledim
Bunu sana söylemek istesem dinlemezsin ki
Mahşerde buluşmak nasipse bana
Ölmek istesen de ölemezsin ki