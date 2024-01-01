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7/24 Dinle Sevgilim

Sevgilim Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Sevgilim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Sevgilim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgilim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Sevgilim

  • İzmir Bekler

  • İstanbul Yeditepe

  • İstanbul Yeditepe (Remix)

  • Sevgilim (Remix)

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