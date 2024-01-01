Yeşim Salkım

Sevgilim Şarkı Sözleri
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Ah yaralı günler ağlar yaslı gönlümde
Gül kokulu baharlarım geçti İzmir de
Ah yaralı günler ağlar yaslı gönlümde
Gül kokulu baharlarım geçti İzmir de
***
Süslü fayton, sakin kordon,
O konaklar, büyülü masallar nerde
İzmir bekler gideyim aman
Dertli sevda çekerim inan
Ayrı düştüm düşeli ondan
Gizli gizli yanarım aman
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İstanbul yeditepe
Eriyorum günden güne
Bir gün orada, bir gün burada
Arıyorum seni yine delice
***
İstanbul yeditepe
Eriyorum günden güne
Bir gün orada, bir gün burada
Arıyorum seni yine delice
***
Bak yine geceler üstüme örtüldü
O yalan sevdalar beni öldürdü
Bir kaç satır beni ağlattı
Bir senin aşkın güldürdü
***
Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim
Ben kalbimi kimselere vermedim
Sabıkam aşktan kalbim taştan
Beni çikardır baştan
***
Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim
Ben kalbimi kimselere vermedim
Sabıkam aşktan kalbim taştan
Beni çikardır baştan
***
İstanbul yedi tepe
Eriyorum günden güne
Bir gün orada, bir gün burada
Arıyorum seni yine delice
***
İstanbul yedi tepe
Eriyorum günden güne
Bir gün orada, bir gün burada
Arıyorum seni yine delice
***
Bak yine geceler üstüme örtüldü
O yalan sevdalar beni öldürdü
Bir kaç satır beni ağlattı
Bir senin aşkın güldürdü
***
Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim
Ben kalbimi kimselere vermedim
Sabıkam aşktan kalbim taştan
Beni çikardır baştan
***
Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim
Ben kalbimi kimselere vermedim
Sabıkam aşktan kalbim taştan
Beni çikardır baştan
-
İstanbul yeditepe
Eriyorum günden güne
Bir gün orada, bir gün burada
Arıyorum seni yine delice
***
İstanbul yeditepe
Eriyorum günden güne
Bir gün orada, bir gün burada
Arıyorum seni yine delice
***
Bak yine geceler üstüme örtüldü
O yalan sevdalar beni öldürdü
Bir kaç satır beni ağlattı
Bir senin aşkın güldürdü
***
Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim
Ben kalbimi kimselere vermedim
Sabıkam aşktan kalbim taştan
Beni çikardır baştan
***
Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim
Ben kalbimi kimselere vermedim
Sabıkam aşktan kalbim taştan
Beni çikardır baştan
***
İstanbul yedi tepe
Eriyorum günden güne
Bir gün orada, bir gün burada
Arıyorum seni yine delice
***
İstanbul yedi tepe
Eriyorum günden güne
Bir gün orada, bir gün burada
Arıyorum seni yine delice
***
Bak yine geceler üstüme örtüldü
O yalan sevdalar beni öldürdü
Bir kaç satır beni ağlattı
Bir senin aşkın güldürdü
***
Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim
Ben kalbimi kimselere vermedim
Sabıkam aşktan kalbim taştan
Beni çikardır baştan
***
Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim
Ben kalbimi kimselere vermedim
Sabıkam aşktan kalbim taştan
Beni çikardır baştan
-
Mavi masmavi
Bir inat gözlerinde
Sessiz ve derinden
Bir kelam sözlerinde
Belli besbelli
Başkası yüreğinde
Yanıldım sevgine
Suç muydu sevinçlerim
Lütfen bana doğru bir şeyler söyle
Tutma nefesini nolursun bir şey söyle
Susma hadi susma
Söyle hadi cesaretin yok mu
Çatma kaşını çatma düşündüklerim doğrumu
Yapma bunu bana yapma
Saygın bitti mi noldu
Hani beni sevecektin ömrünün sonuna dek sevgilim