Yeşim Salkım

İzmir Bekler Ah yaralı günler ağlar yaslı gönlümde Gül kokulu baharlarım geçti İzmir de Ah yaralı günler ağlar yaslı gönlümde Gül kokulu baharlarım geçti İzmir de *** Süslü fayton, sakin kordon, O konaklar, büyülü masallar nerde İzmir bekler gideyim aman Dertli sevda çekerim inan Ayrı düştüm düşeli ondan Gizli gizli yanarım aman

İstanbul Yeditepe İstanbul yeditepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** İstanbul yeditepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** Bak yine geceler üstüme örtüldü O yalan sevdalar beni öldürdü Bir kaç satır beni ağlattı Bir senin aşkın güldürdü *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** İstanbul yedi tepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** İstanbul yedi tepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** Bak yine geceler üstüme örtüldü O yalan sevdalar beni öldürdü Bir kaç satır beni ağlattı Bir senin aşkın güldürdü *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan

İstanbul Yeditepe (Remix) İstanbul yeditepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** İstanbul yeditepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** Bak yine geceler üstüme örtüldü O yalan sevdalar beni öldürdü Bir kaç satır beni ağlattı Bir senin aşkın güldürdü *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** İstanbul yedi tepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** İstanbul yedi tepe Eriyorum günden güne Bir gün orada, bir gün burada Arıyorum seni yine delice *** Bak yine geceler üstüme örtüldü O yalan sevdalar beni öldürdü Bir kaç satır beni ağlattı Bir senin aşkın güldürdü *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan *** Yedi kere kurşun yedim ama ölmedim Ben kalbimi kimselere vermedim Sabıkam aşktan kalbim taştan Beni çikardır baştan