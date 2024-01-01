Yeşim Salkım

Kalbimin Efendisi Söylediğim tüm sözler Hasretin ta kendisi Kavuşamadık seninle Kalbimin efendisi *** Beklediğim sevdalar Kalanın ta kendisi Paylaşamadık seninle Kalbimin efendisi *** Vazgeçilmez olan ne Nedir sende bulduğum Saçının bir teline Ölüp kurban olduğum *** Ağladığın o günler Yokluğun ta kendisi Gülüşemedik seninle Kalbimin efendisi *** Sakladığım gerçekler Yalanın ta kendisi Sevişemedik seninle Kalbimin efendisi

Yoktan Geliyorum Yoktan geliyorum İçimi okur gibi bakıyorsun Gördüğün her şey beni sana doğrulamakta Suskunluğun boşuna Ürkekliğin gereksiz Unutma *** Sen keşfedilmemiş koyların hasretinde Ben neşredilmemiş aşkların galibi Sen seyredilmemiş gözlerin karasının Ben söylenilmemiş sözlerin sahibi *** Yüreğimde istediğin her şey olacaksın Özlediğin çocuğu bulacaksın *** Hadi hazırlan Eskileri terk etmeye Hadi hazır yüreğin Yenileri fark etmeye Ve kulağın ayak sesimde biliyorum Yola çıktım çoktan yoktan geliyorum

Gözü Kör Olası Beni bana bıraktığın Yerler şimdi darmadağın Şarkı, şiir, resim, roman Ne kaldı ki vurmadığın? *** Beni bana bıraktığın Yerler şimdi darmadağın Şarkı, şiir, resim, roman Ne kaldı ki vurmadığın? *** Yaza yaza yaz bitti Sana yine az geldi Bir satırla olmadı Bin satırsa yetmedi *** Ay-ay-ay-ay (ay-ay-ay-ay) *** "Bende mevsim yaz", demedin mi? "Al bohçanı gel", demedin mi? "Al'ca'm seni, kız", demedin mi? Sen, gözü kör olası *** "Bende mevsim yaz", demedin mi? "Al bohçanı gel", demedin mi? "Al'ca'm seni, kız", demedin mi? Sen, gözü kör olası *** Beni bana bıraktığın Yerler şimdi darmadağın Şarkı, şiir, resim, roman Ne kaldı ki vurmadığın? *** Beni bana bıraktığın Yerler şimdi darmadağın Şarkı, şiir, resim, roman Ne kaldı ki vurmadığın? *** Yaza yaza yaz bitti Sana yine az geldi Bir satırla olmadı Bin satırsa yetmedi *** Ay-ay-ay-ay (ay-ay-ay-ay) *** "Bende mevsim yaz", demedin mi? "Al bohçanı gel", demedin mi? "Al'ca'm seni, kız", demedin mi? Sen, gözü kör olası *** "Bende mevsim yaz", demedin mi? "Al bohçanı gel", demedin mi? "Al'ca'm seni, kız", demedin mi? Sen, gözü kör olası *** "Bende mevsim yaz", demedin mi? "Al bohçanı gel", demedin mi? "Al'ca'm seni, kız", demedin mi? Len, gözü kör olası *** "Bende mevsim yaz", demedin mi? "Al bohçanı gel", demedin mi? "Al'ca'm seni, kız", demedin mi? Sen, gözü kör olası *** Gözü kör olası, kör olası

Dağı Taşı Delsen Gün hazan kokuyor Sen dolu yine dört yanın Yar yar yar sesin geliyor Gül yüzün uzak ağlarım *** Geceyarısı kapım çalsa Yine evime kokun girse Bir değse gözün gözüme Çığ düşer gibi hüzün yağarım *** Dağı taşı delsen yine bana gelsen Beni göze alsan yine benim olsan Yüreğimi bilsen acısını görsen Yine ışık olsan gecelere doğsan *** Yaşadığın an gibi Damarıma kan gibi Bedenime can gibi Yine bana gelişin

Gel Gayri Dön gel yasağım benimsen Sürgün değilsen Ses ver duyarım seninsem Aşkın diliysem *** Yaradana sığınıyor Acı dolu şu yüreğim Gülüm sana dönüyorum Bekle dersen direneyim *** Yokluğunda dört yanda Adı konmaz bir boşluk Yüreğimde son anda Canı yanmış bir yer var Neredeysen gel gayrı Sensiz sevda düşman yar Neredeysen gel gayrı Koca dünya sensiz dar

Gönül Hırsızı Ona buna nispet, bile bile yandım Ama sıra bana gelecek Ağlaya ağlaya anlatacaksın Seni kim dinleyecek? *** Ona buna nispet, bile bile yandım Ama böyle mi kalacak? Yalvaracaksın, bakalım o zaman Seni kim kurtaracak? *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar *** Bitmez geceler, kurtulmazsın Ne günah işledin anlayamazsın Derdini, kederini bir yana koy Hadi gel *** Bitmez geceler, kurtulmazsın Ne günah işledin anlayamazsın Derdini, kederini bir yana koy Hadi gel, aşk böyle güzel *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar *** Ona buna nispet, bile bile yandım Ama sıra bana gelecek Ağlaya ağlaya anlatacaksın Seni kim dinleyecek? *** Ona buna nispet, bile bile yandım Ama böyle mi kalacak? Yalvaracaksın, bakalım o zaman Seni kim kurtaracak? *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar *** Bitmez geceler, kurtulmazsın Ne günah işledin anlayamazsın Derdini, kederini bir yana koy Hadi gel *** Bitmez geceler, kurtulmazsın Ne günah işledin anlayamazsın Derdini, kederini bir yana koy Hadi gel, aşk böyle güzel *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar *** Seni gönül hırsızı yâr Açık kapı arsızı yâr Zannetme ki bu hep böyle gidecek Yakındır ağlamalar

Deli Adamım Yazık sonu geldi ve bitti, şimdi sen hiçbir şey Her güzel yaşanan gün için, son defa ağlar yüreğim *** Bu gece her gece tükenir ah diye Korkmadım seni yendim Canımı yakmaya hiç hiç gücün yok artık Olmuyor son kez denedin *** Her şey gün gibi aşikardı sevgili Zaten ilk sabah bitmeliydik biz Bir şey vardı ki bitmeliydik sevgili Başka aşklara gitmeliydik biz *** Mutsuzdum yalnızdım aşksızdım seni tanıdım Yerdeydin gökteydin herşeydin yar sen *** Bilseydim ellerden farksızdım seni tanıdım Yerdeydin gökteydin herşeydin yar sen *** Bilseydim ellerden farksızdın ah deli adamım Sevmezdim yıllarca dağlarca ben

Ben Zaten Deliyim Sen hangi yangından kaçıp da geldin Her yüzün kapkara her yüzün zifir *** Sen hangi dillerden kopup da geldim Her sözün vesvese her sözün zehir *** Sen aşkı dünlerde kalan mı sanıyorsun Her aşkın altında yalan mı arıyorsun Deli misin nesin sen *** Beni hasta etme Beni zora sokma Beni bana itme Ben zaten deliyim

Anıları Koruma Bir sabah gitti sanki yüreği vurdu gün Sabah öldü bir bütünün yarısı Güneşin rengi solgun yeniden yorgun gün Bu sabah gönlüm sonbaharın sarısı *** Sabret gönlüm elbet bir gün Tekrar çalar bahar gelip kapını Gözden kaçmış bir başka aşk Gelir bulur sarar yine senin derin yaranı *** Boş ver gitsin anıları koruma Niceleri savurur seni hüzün yoluna Koy ver gitsin acıları geceye Sızıları tüketir seni ölüm gelir kapıya