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7/24 Dinle Hep Böyle Kal

Hep Böyle Kal Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Hep Böyle Kal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Hep Böyle Kal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hep Böyle Kal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Hep Böyle Kal

  • Kara Yazılım

  • Kavanoz Dipli Dünya

  • Bir Gün Daha

  • Başıma Bela

  • Ölüme Kadar

  • Selam Aleyküm

  • Beni Bilirsin

  • İzmir Bekler

  • Yallah

  • Vallahi

  • Hep Böyle Kal

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