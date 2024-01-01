Katil Uşak Şarkı Sözleri
Yeşim Salkım Katil Uşak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Katil Uşak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Katil Uşak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Görücem daha ben onu
Atmadım son golü
Doğalına bırakıcan
Salıcan bu türü
***
Konuşsan insan değil
Sevişsen olay değil
Elinde patlar adamın
***
Yok ki bir numarası
Bir zeka pırıltısı
Sonunu çeker halayın
***
Sana ne bundan
Hadi be ordan
Bak sonun kötü olacak
***
İzledik oğlum
Bu filmi kaç kez
Sonunda katil uşak çıkacak
***
Şuursuzun mesaja bak
Soruyor, nerdesin?
Büyük oturmuş içine
Ekliyor, kimlesin?
***
Konuşsan insan değil
Sevişsen olay değil
Elinde patlar adamın
***
Yok ki bir numarası
Bir zeka pırıltısı
Sonunu çeker halayın
***
Sana ne bundan
Hadi be ordan
Bak sonun kötü olacak
***
İzledik oğlum
Bu filmi kaç kez
Sonunda katil uşak çıkacak