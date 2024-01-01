Yeşim Salkım

Görücem daha ben onu Atmadım son golü Doğalına bırakıcan Salıcan bu türü *** Konuşsan insan değil Sevişsen olay değil Elinde patlar adamın *** Yok ki bir numarası Bir zeka pırıltısı Sonunu çeker halayın *** Sana ne bundan Hadi be ordan Bak sonun kötü olacak *** İzledik oğlum Bu filmi kaç kez Sonunda katil uşak çıkacak *** Şuursuzun mesaja bak Soruyor, nerdesin? Büyük oturmuş içine Ekliyor, kimlesin? *** Konuşsan insan değil Sevişsen olay değil Elinde patlar adamın *** Yok ki bir numarası Bir zeka pırıltısı Sonunu çeker halayın *** Sana ne bundan Hadi be ordan Bak sonun kötü olacak *** İzledik oğlum Bu filmi kaç kez Sonunda katil uşak çıkacak