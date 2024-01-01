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Bazen Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Bazen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Bazen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bazen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Bazen

  • Kusura Bakma

  • Sevgilim

  • Bazen

  • Erguvan

  • Tutuştum

  • Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamaz

  • Tutamazsın

  • Yazık Olur

  • İyi Ki Yaşadım

  • Seni Seviyorum

  • Tutuklu

  • Bazen (Remix)

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