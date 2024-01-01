Yeşim Salkım

-
Ben her eylül o parkta o çamların altında
Ne hayaller kurardım sanki varsın yanımda
Nar tanem bir tanem sanki varsın yanımda
O günleri yılları hasretle anıyorum
Seni kaybettiğime nar tanem bir tanem
***
Pişmanım yanıyorum pişmanım yanıyorum
Bilmedik kıymetini o mutlu günlerin biz
Heder ettik her şeyi her şeyi biz kendimiz
Nar tanem bir tanem her şeyi biz kendimiz
Çok yazık olmadı mı ayrılmamız bak bize
Hiç dönüş yok yok artık kavuşmak ikimize
Nar tanem bir tanem kavuşmak ikimize
-
Gölgede kalmış bir kırık aşk ki gözleri yaşlı
Değmeyin dostlar ağlasın varsın ağlamak hakkı
***
Yıllara sinmiş bir buruk tat ki dildeki hali
İstemem dostlar tatmayın sizler olsa da fani
***
Ah...yüreğim acıyor
***
Ağlama sevdam ağlama artık
Ahları geçtik vahlara kaldık
Fırtına olduk sonra da dindik
Dağları aştık düzlere indik
***
Dinleme artık eskidi şarkının
Sözleri yaslı
Gerçeği gördün sevdiğin aşkın
Gözleri paslı
***
Ah... yüreğim acıyor
-
Avuçlarımda hala sıcaklığın var
Sıcaklığın sıcaklığın var inan
Unuttum dese dilim yalan yalan yalan vallahi yalan
Billahi yalan
Hasretindir içimde hep alev hep alev hep alev alev
Yanan
-
Gözlerinin içine başka hayal girmesin
Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin
İstersen yum gözlerini, tıpkı düşünür gibi
Benden evvel başkası sakın seni görmesin
Benden evvel başkası seni görüp sevmesin
***
Kıskanırdım seni ben kendi gözümden bile,
Nasıl verirdim seni bir yabancı ele
Sana gelen yollarda daima beni bekle
Benden evvel başkası sakın seni görmesin
Benden evvel seni görüp sevmesin
-
İnleyen nameler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Arzular orada zevk oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
-
Baktıkça resmine ah ederim ben
Hasretlik bitmiyor pür kederimden
Aramızda karlı dağlar var
Sürünsün bizi ayıranlar
Biz bu hale gelecek aşıklarmıydık
Senelerce seviştik Hiç ayrılmadık
Nazar değidi sanırım aşkımıza
Kara kedi girdi aramıza
Arıyor gözlerim seni heryerde
Bu sonsuz hasretin düşürdü derde
Aşkımıza nazar mı değdi
Niye gönlüm seni çok sevdi
-
Neyleyim neyleyim ben böyle yari
Neyleyim neyleyim ben böyle yari
Ne ağlayabildim ne gülebildim
Ne ağlayabildim ne gülebildim
***
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Ne huyuma göre yar bulabildim
Ne huyuma göre yar bulabildim
***
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
***
Elime atmadık dallar mı kaldı
Elime atmadık dallar mı kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
***
Gerek aleyhime gerek lehime
Gerek aleyhime gerek lehime
Beni çekiştirmedik diller mi kaldı
Beni çekiştirmedik diller mi kaldı
***
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
-
Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir
Dudakların mühür olsa ben açarım bana getir
***
Ağladığın geceleri kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir sen tükenme beni bitir
***
Aşk bağının gülü ol da dikenini bana batır
Bakma canım yandığıma sorma benim halim nedir
-
Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de
Benim kadar suçlusun suçlusun bunda sen de
Suçlusun bunda sen de
Tek ben mi sebeb oldum
Bu hale gelmemize
Benim kadar suçlusun suçlusun bunda sen de
Suçlusun bunda sen de
-
Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü
Elimi bağlasalar, tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden, ne aşkını ne seni
***
Dünyamı karartsalar, görmemem için seni
Büyüler yaptırsalar, sevmemem için seni
Gurbete gönderseler, kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden, ne aşkını ne seni
-
Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler
Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
***
Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler
Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
-
Tez geçse de her sevgide bir hatıra vardır
Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır
Sevda denilen şey yaşayan yaşayan hatıralardır
Sevmek de sevilmek de bahar bahar ömrü kadardır
-
Biliyorsun bir zamanlar
Seni ne çok seviyordum
Kederinle üzülüyor
Sevincinle gülüyordum
***
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Ellerle aldattın beni
***
Beraberce gezdiğimiz
O yerlerden kaçıyorum
Kederlerden uzaklaştım
Şimdi neş'e saçıyorum
-
Pişman olur da bir gün
Dönersen bana geri
Dönersen bana geri
Gönül kapım açıktır çalmadan gir içeri
***
Sana sevgiler sonsuz
Henüz geçmedi zaman
Henüz geçmedi zaman
Gönül kapım açıktır çalmadan gir içeri
-
Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim
***
Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım
Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim
***
Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yalnız ben ben olayım sevgilim
***
Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben
Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim
-
Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde