Gelirim demiştin sen giderken Mevsimler geçti bak üzerinden Unuttu diyor seni bilenler Yalan de şüphe etmem sevginden *** Rüyalar hep aldatır bilirsin Elimden tutar gibi gerçeksin Gözümde tüten hatıra sensin İçimde yanan tek hasretimsin *** Nerdeysen orası benim cennetim Nerdeysen haber ver seni kaybettim Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin Nerdeysen orada bekle beni sevgilim Nerdeysen *** Ararken seni bu sokaklarda Benzeyen bir saç ya bir dudaksa Dururum ben her adım başında Sanki sen varsın her an karşımda *** Seslensen dünyanın bir ucundan Tanırım sesini uzaklardan Nasılsa bulurum ben arar da Belki yaz belki kış belki baharda *** Nerdeysen orası benim cennetim Nerdeysen haber ver seni kaybettim Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin Nerdeysen orada bekle beni sevgilim *** Nerdeysen orası benim cennetim Nerdeysen haber ver seni kaybettim Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin Nerdeysen orada bekle beni sevgilim Nerdeysen