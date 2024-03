Yeşim Salkım

Sence eskisi kadar kolay mı inanmam? Ağır olur böyle yaralar Kapanmaz kolay kolay *** Bu sıralar rahatsız ediyor anılar Derin olur böyle yaralar İçerden kanar, kanan *** Bir çok yaşanmışlık, tanınmışlık En zoru da tanımışlık Hepsi an be an Her biri gün be gün Düşündükçe alkışlık *** Hayat, sen de yola gelicende Yüzümüze gülücende bi kere Aman güneşin açtı güzüme Güvenipte sözüne oyununa mı gelicem niye? *** Hayat, sen de yola gelicende Yüzümüze gülücende bi kere Aman güneşin açtı güzüme İnanıpta ipinle kuyuya mı inicem niye? *** Sence eskisi kadar kolay mı inanmam? Ağır olur böyle yaralar Kapanmaz kolay kolay *** Bu sıralar rahatsız ediyor anılar Derin olur böyle yaralar İçerden kanar, kanan *** Hayat, sen de yola gelicende Yüzümüze gülücende bi kere Aman güneşin açtı güzüme Güvenipte sözüne oyununa mı gelicem yine? *** Hayat, sen de yola gelicende Yüzümüze gülücende bi kere Aman güneşin açtı güzüme Güvenipte sözüne oyununa mı gelicem yine? *** Hayat, sen de yola gelicende Yüzümüze gülücende bi kere Aman güneşin açtı güzüme İnanıpta ipinle kuyuya mı inicem niye? Hayat