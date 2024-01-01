Yeşim Salkım

Niye Hayat? Şarkı Sözleri
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Sence eskisi kadar kolay mı inanmam?
Ağır olur böyle yaralar
Kapanmaz kolay kolay
***
Bu sıralar rahatsız ediyor anılar
Derin olur böyle yaralar
İçerden kanar, kanan
***
Bir çok yaşanmışlık, tanınmışlık
En zoru da tanımışlık
Hepsi an be an
Her biri gün be gün
Düşündükçe alkışlık
***
Hayat, sen de yola gelicende
Yüzümüze gülücende bi kere
Aman güneşin açtı güzüme
Güvenipte sözüne oyununa mı gelicem niye?
***
Hayat, sen de yola gelicende
Yüzümüze gülücende bi kere
Aman güneşin açtı güzüme
İnanıpta ipinle kuyuya mı inicem niye?
***
Sence eskisi kadar kolay mı inanmam?
Ağır olur böyle yaralar
Kapanmaz kolay kolay
***
Bu sıralar rahatsız ediyor anılar
Derin olur böyle yaralar
İçerden kanar, kanan
***
Hayat, sen de yola gelicende
Yüzümüze gülücende bi kere
Aman güneşin açtı güzüme
Güvenipte sözüne oyununa mı gelicem yine?
***
Hayat, sen de yola gelicende
Yüzümüze gülücende bi kere
Aman güneşin açtı güzüme
Güvenipte sözüne oyununa mı gelicem yine?
***
Hayat, sen de yola gelicende
Yüzümüze gülücende bi kere
Aman güneşin açtı güzüme
İnanıpta ipinle kuyuya mı inicem niye?
Hayat