×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Vefa Borcu

Vefa Borcu Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Vefa Borcu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Vefa Borcu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vefa Borcu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Vefa Borcu

  • Olanlar Oldu Geçti

  • Bir Kırık Aşk

  • Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var

  • Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin

  • İnleyen Nağmeler

  • Baktıkça Resmine

  • Neyleyim Neyleyim Ben Böyle Yari

  • Kadehinde Zehir Olsa

  • Dilimi Bağlasalar Anmasam Hiç Adını

  • Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler

  • Nartanem Birtanem

  • Tez Geçsede Her Sevgide Bin Hatıra Vardı

  • Biliyorsun Bir Zamanlar

  • Pişman Olurda Bir Gün

  • Dudaklarında Arzu Kollarında Yalnız Ben

  • Bu Akşam Bütün Meyhaneleri Dolaştım İstanbul'un

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı