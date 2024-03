Yeşim Salkım

Gün olur, hasret vurur, sevdam ölür Gün olur, kalbim durur, gülüm kurur *** Ne yapsam, ah ne etsem Sevdan beni gelir bulur Yine sarar, yakar, her yanımı, kanımı Ölüm ol, istersen al canımı *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Gün olur, hasret vurur, sevdam ölür Gün olur, kalbim durur, gülüm kurur *** Ne yapsam, ah ne etsem Sevdan beni gelir bulur Yine sarar, yakar, her yanımı, kanımı Ölüm ol, istersen al canımı *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım

Yeniden başlasın, burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın *** Nedir bu gördüğüm Tanrım, rüya olsa Toplanmış her şey, gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar İnanmam sevgilim, böyle bitmez aşklar *** Gel, otur yanıma, dinle sözlerimi Sorsana kalbine beni sevmedi mi? Bilmeden kırdımsa, bütün suç bende mi? Bağışla sevgilim, sen affet beni *** Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın Yeniden başlasın, burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın *** Nedir bu gördüğüm tanrım, rüya olsa Toplanmış her şey, gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar İnanmam sevgilim, böyle bitmez aşklar *** Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın Yeniden başlasın, burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın *** Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın Yeniden başlasın, burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın

Dün gece başka biriyle Tüm gece bambaşka şekilde Çarpıcıydı her yanı Ah bir solukta, ah dün gece *** Dün gece farklı biriyle Tüm gece sinsi bir şekilde Sarsıcıydı her yanı Ah bir yudumda, ah dün gece *** Sensizim sandığım o anları Hem de yaşanan tüm o akşamı Her nasıl oldu süzüldün aklıma Diye hiç kendi kendime İnan ki sormadım bile *** Dün gece başka biriyle Tüm gece bambaşka şekilde Çarpıcıydı her yanı Ah bir solukta, ah dün gece *** Dün gece farklı biriyle Tüm gece sinsi bir şekilde Sarsıcıydı her yanı Ah bir yudumda, ah dün gece *** Sensizim sandığım o anları Hem de yaşanan tüm o akşamı Her nasıl oldu süzüldün aklıma Diye hiç kendi kendime İnan ki sormadım bile