Piyango Şarkı Sözleri
Yeşim Salkım Piyango şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Piyango şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Piyango sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sakınmam hiç sözümü, bilen bilir beni
Korkutamaz gözümü, kimse gelsin, varsa öyle biri
Her şeyin bir ilki var, ben ilk acı tecrübenim
Diğerlerinden mi sandın beni hayalperest sevgilim?
***
İnsan kendi değerini kendi biçiyor
Düştüğün yerden sesin yıldızlara gelmiyor
***
Sağ kaldığına, kurtulduğuna bak, hâline şükret
Bu piyango da bir daha vurmaz sana istersen her gün çek
Benim için biten biter ama senin unutamayacağın da bi' gerçek
***
Sağ kaldığına, kurtulduğuna bak, hâline şükret
Bu piyango da bir daha vurmaz sana istersen her gün çek
Benim için biten biter ama senin unutamayacağın da bi' gerçek
***
Sakınmam hiç sözümü, bilen bilir beni
Korkutamaz gözümü, kimse gelsin, varsa öyle biri
***
İnsan kendi değerini kendi biçiyor
Düştüğün yerden sesin yıldızlara gelmiyor
Sağ kaldığına, kurtulduğuna bak, hâline şükret
Bu piyango da bir daha vurmaz sana istersen her gün çek
Benim için biten biter ama senin unutamayacağın da bi' gerçek
***
Sağ kaldığına, kurtulduğuna bak, hâline şükret
Bu piyango da bir daha vurmaz sana istersen her gün çek
Benim için biten biter ama senin unutamayacağın da bi' gerçek