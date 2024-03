Yeşim Salkım

Sakınmam hiç sözümü, bilen bilir beni Korkutamaz gözümü, kimse gelsin, varsa öyle biri Her şeyin bir ilki var, ben ilk acı tecrübenim Diğerlerinden mi sandın beni hayalperest sevgilim? *** İnsan kendi değerini kendi biçiyor Düştüğün yerden sesin yıldızlara gelmiyor *** Sağ kaldığına, kurtulduğuna bak, hâline şükret Bu piyango da bir daha vurmaz sana istersen her gün çek Benim için biten biter ama senin unutamayacağın da bi' gerçek *** Sağ kaldığına, kurtulduğuna bak, hâline şükret Bu piyango da bir daha vurmaz sana istersen her gün çek Benim için biten biter ama senin unutamayacağın da bi' gerçek *** Sakınmam hiç sözümü, bilen bilir beni Korkutamaz gözümü, kimse gelsin, varsa öyle biri *** İnsan kendi değerini kendi biçiyor Düştüğün yerden sesin yıldızlara gelmiyor Sağ kaldığına, kurtulduğuna bak, hâline şükret Bu piyango da bir daha vurmaz sana istersen her gün çek Benim için biten biter ama senin unutamayacağın da bi' gerçek *** Sağ kaldığına, kurtulduğuna bak, hâline şükret Bu piyango da bir daha vurmaz sana istersen her gün çek Benim için biten biter ama senin unutamayacağın da bi' gerçek