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7/24 Dinle Yadigar

Yadigar Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Yadigar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Yadigar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yadigar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Yadigar

  • Rüya

  • Bir de Bana Sor

  • İşte Öyle Bir Şey

  • Mesaj

  • Sucu Çocuk

  • Belkıs Hanımın Konağı

  • Yadigar

  • Çoban Yıldızı

  • Sürpriz

  • Bu Gece

  • Seni Seviyorum

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