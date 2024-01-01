Yadigar Şarkı Sözleri
Yeşim Salkım Yadigar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Yadigar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yadigar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Sakın dokunmayın bana rahat bırakın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
***
Sessizce yürüdüm geçtim dar bir kapıdan
Yemyeşil bir ovada buldum kendimi
***
Sanki beni birisi çağırıyordu
Bir ses beni peşinden sürüklüyordu
Karşımda gülümseyen gözlerinle sen
Evet sendin sevgilim bana gel diyen
***
Sakın dokunmayın bana rahat bırakın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
***
Pembe kır çiçekleri vardı elinde
En güzel gülüşünle serdin önüme
Bir kemanın sesini duydum derinden
Derken bizim şarkımız başladı birden
***
Bir çift beyaz güvercin olduk seninle
Dalıverdik bir anda maviliklere
***
Sakın dokunmayın bana rahat bırakın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
***
Varsın çalsın bütün sazlar sakın susturmayın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
-
Ner'den aklıma esti kim bilir
Gezdim dün gece şehri şöyle bir
Herkes evinde kendi hâlinde
Her yerde huzur, her yerde neşe
***
Bir ben uykusuz
Bir ben huzursuz
Bir ben çaresiz
Bir ben sensiz
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor
Evlerin ışıkları bir bir yanarken
Bendeki karanlığı gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor
Evlerin ışıkları bir bir yanarken
Bendeki karanlığı gel de bana sor
***
Ner'den aklıma esti kim bilir
Gezdim dün gece şehri şöyle bir
Eski sokaklar yerli yerinde
Dostlar oturmuş kır kahvesinde
***
Bir ben uykusuz
Bir ben huzursuz
Bir ben çaresiz
Bir ben sensiz
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken
Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken
Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor
Evlerin ışıkları bir bir yanarken
Bendeki karanlığı gel de bana sor
***
Bir de bana sor
-
Hani bir yağmur yağar da bazen
Hani gök gürler ya arkasından
Hani şimşekler çakar peşinden
İşte öyle bir şey
***
Seni düşündüm dün akşam yine
Sonsuz bir umut doldu içime
Birde kendimi düşündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma
***
Hani ıssız bir yoldan geçerken
Hani bir korku duyar da insan
Hani bir şarkı söyler içinden
İşte öyle bir şey
***
Hani eski bir resme bakarken
Hani yılları sayarda insan
Hani gözleri dolar ya birden
İşte öyle bir şey
***
Seni düşündüm dün akşam yine
Sonsuz bir huzur doldu kalbime
Birde kendimi düşündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma
***
Hani yıldızlar yanıp sönerken
Hani bir yıldız kayar ve insan
Hani bir telaş duyar ya birden
İşte öyle bir şey
***
Hani bir yağmur yağar da bazen
Hani gök gürler ya arkasından
Hani şimşekler çakar peşinden
İşte öyle bir şey
-
-
-
-
-
-
-
Bilemezsin aklımdan geçenleri
Bilemezsin kalbimden geçenleri
Anlamazsın anlatsam da nasılsa bu gece
***
Bulamazsın kaybolan ümitleri
Bulamazsın derdimin çaresini
İstesen de istesen de nasılsa bu gece
***
Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece
Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce
Laylaralaralaylaylaylaralaralay
Eğlensin herkes gülsün bu gece
***
Bilemezsin eski mutlu günleri
Bilemezsin o benim her şeyimdi
Anlamazsın anlatsam da nasılsa bu gece
***
Bulamazsın elveda diyenleri
Bulamazsın terk edip gidenleri
Artık çok geç
Artık çok geç nasılsa bu gece
***
Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece
Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce
Laylaralaralaylaylaylaralaralay
Eğlensin herkes gülsün bu gece
-