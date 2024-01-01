Yeşim Salkım

Selam Aleyküm Seneler sürdü sanki yapayalnız günlerim Dört duvar ardında her gece dua ettim Sesimi duydu Tanrı sanki, seni çıkardı karşıma Yeniden içimde baharlar açtı kara kışlara inat *** Selam yeniden aşka Selam, selam aleyküm Senle hayata döndüm Selam, selam aleyküm *** Sevdan derman oldu bana Silindi mazinin izleri İsyan ederken dünyaya Değişti kaderim bak sonunda *** Selam yeniden aşka Selam, selam aleyküm Senle hayata döndüm Selam, selam aleyküm *** Gözlerim böyle aşk görmedi Yüreğimde esen bu fırtınayı sevmeyen bilmez İnşallah bu masal bitmez Bize de gün gelir, nazar değmez inşallah *** Ah-ah-ah *** Selam yeniden aşka Selam, selam aleyküm Senle hayata döndüm Selam, selam aleyküm *** Selam yeniden aşka Selam, selam aleyküm Senle hayata döndüm Selam, selam aleyküm *** Selam yeniden aşka Selam, selam aleyküm Senle hayata döndüm Selam, selam aleyküm

Kara Yazılım Gözlerim boş bakıyor Gittiğin yola sanki Bu seni son görüşüm Unutmalıyım belki *** Ama alıştım bi' tanem Sensizlik şimdiden çok zor gibi Kalırsan uzakta, bir gün karanlıkta Kimsesiz bir çocuk gibi sessiz Ah, bir başka olur yine seni sevmesi *** Kara yazılım, yüreğim buruk Gözlerim yaşlı, ama yine severim Kara gecene güneş olurum Yüreğim yaslı, ama yine severim *** Gözlerim boş bakıyor Gittiğin yola sanki Bu seni son görüşüm Unutmalıyım belki *** Ama alıştım bi' tanem Sensizlik şimdiden çok zor gibi Kalırsan uzakta, bir gün karanlıkta Kimsesiz bir çocuk gibi sessiz Ah, bir başka olur yine seni sevmesi *** Kara yazılım, yüreğim buruk Gözlerim yaşlı, ama yine severim Kara gecene güneş olurum Yüreğim yaslı, ama yine severim *** Kara yazılım, yüreğim buruk Gözlerim yaşlı, ama yine severim Kara gecene güneş olurum Yüreğim yaslı, ama yine severim

Kavanoz Dipli Dünya Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese urba giydirdin Bana da yırtık bir yelek *** Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese urba giydirdin Bana da yırtık bir yelek *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek

Bir Gün Daha Yok gider ayak sevda neyime Aşka doymamış arsız gönüle Ah ne kadar yanlış bir zaman Sorma ölümüme ne de zor bu mekan *** Bak çok boş yürekler var Sevdadan habersiz Aşkı bilmez Bak çok boş yürekler var Sevdadan habersiz aşkı bilmez Tahtları gördüm Sırça samandan Bahtımı ördüm Zevk-ü sefadan Bıkmadı gönlüm Ah bu dünyadan Gel alma canımı bir gün daha

Başıma Bela Ben seni sevmedim desem Yalan yalan Gözlerime dolmadım desem Yalan Ben kurtulamam senin Aşk-ı sefil yollarından *** Ahhh kurtulamam senin Gönül zindanlarından Sen başıma belam aklımdasın çoğu zaman Seni unuttum desem vallahi büyük yalan Sen başıma belam aklımdasın çoğu zaman Seni unuttum desem vallahi büyük yalan

Ölüme Kadar Kim sevmiş sevmeyi söyle Sus şimdi gerçeği dinle Sendeki bendeki her anı Aşkın körelmiş yanı *** Bir bahar bir hazan bir yaz Bir şarkı bir şiir bir söz Anlatır en güzel anları Aslında yalanları *** Ben sende sendim aşkım Nereye kadar sonuna kadar Sen bende bendin aşkım Nereye kadar ölüme kadar *** Bir anlık aşk değil heves değil Yasak değil demiştik Yıllardan sonra aşk yok Sonuna kadar ölüme kadar *** Kim sevmiş sevmeyi söyle Sus şimdi gerçeği dinle Sendeki bendeki her anı Aşkın körelmiş yanı *** Bir bahar bir hazan bir yaz Bir şarkı bir şiir bir söz Anlatır en güzel anları Aslında yalanları *** Ben sende sendim aşkım Nereye kadar sonuna kadar Sen bende bendin aşkım Nereye kadar ölüme kadar *** Bir anlık aşk değil heves değil Yasak değil demiştik Yıllardan sonra aşk yok Sonuna kadar ölüme kadar

Beni Bilirsin Senden sonra sevgilim değiştim Bende vurdum duymaz olmaya Alıştım ben de Her gün acı çekmekten de Her gün bin kez ölmektense Kapatırım bu defteri ömrümce *** Yırtıp attım sevgilim resmilerini Kalbim ben dudağımdan sildim ismini Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem *** Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem *** Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Yırtıp attım sevgilim resmilerini Kalbim ben dudağımdan sildim ismini Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem

İzmir Bekler Ah yaralı günler ağlar yaslı gönlümde Gül kokulu baharlarım geçti İzmir de Ah yaralı günler ağlar yaslı gönlümde Gül kokulu baharlarım geçti İzmir de *** Süslü fayton, sakin kordon, O konaklar, büyülü masallar nerde İzmir bekler gideyim aman Dertli sevda çekerim inan Ayrı düştüm düşeli ondan Gizli gizli yanarım aman

Yallah Olmaz yapamaz hiç kimse beni kandıramaz Çok işveliyim korkma bıktırmaz yaptığım bu naz Ben aşığı gözünden anlarım O çapkın bakışları yapma bana *** Bir tutulursan karışmam sana Senide mum gibi yaparım Ben kadınım çok dişiyim kadının bilmişiyim evelallah Aşka meşke hemen dalmam hadi çek git e hadi yallah

Vallahi Fazla çapkın değilim Severim güzelleri Birde kötü huyum var Gezerim geceleri Bana derler yürek yakan Bende ne cevherler var Ama şimdi aklım yalnız sende sende Vallahi, billahi Sana teslim oldum yar Başka birine bakarsam Gözlerim kör olsun yar Yedikule zindanında Baharım kış olsun yar Sensiz bir yere gidersem İçtiğim zem olsun yar