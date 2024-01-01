Senden Geçemem Şarkı Sözleri
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Yeşim Salkım
Senden Geçemem
Tüm Şarkıları
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Sevdadan yorgun
Kalp sana vurgun
Öldürür sevgin
Gitsem görünmeden
***
Dinlemez gönlüm
Özlüyor her gün
Karar ver, kalbim
Gitsem görünmeden
***
Gidemem ben, gidemem ki
Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki
***
Ah, kalamam, kalamam
Hem de sana doyamam
Gidemem, gidemem
Sensiz yapamam
***
Bulamam, bulamam
Çaresini bulamam
Bilemem, seçemem
Senden geçemem
***
Gidemem ben, gidemem ki
Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki
***
Sevdadan yorgun
Kalp sana vurgun
Öldürür sevgin
Gitsem görünmeden
***
Dinlemez gönlüm
Özlüyor her gün
Karar ver, kalbim
Gitsem görünmeden
***
Gidemem ben, gidemem ki
Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki
***
Ah, kalamam, kalamam
Hem de sana doyamam
Gidemem, gidemem
Sensiz yapamam
***
Bulamam, bulamam
Çaresini bulamam
Bilemem, seçemem
Senden geçemem
***
Kalamam, kalamam
Hem de sana doyamam
Gidemem, gidemem
Sensiz yapamam
***
Bulamam, bulamam
Çaresini bulamam
Bilemem, seçemem
Senden geçemem
***
Kalamam, kalamam
Hem de sana doyamam
Gidemem, gidemem