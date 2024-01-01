Yeşim Salkım

Sevdadan yorgun Kalp sana vurgun Öldürür sevgin Gitsem görünmeden *** Dinlemez gönlüm Özlüyor her gün Karar ver, kalbim Gitsem görünmeden *** Gidemem ben, gidemem ki Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki *** Ah, kalamam, kalamam Hem de sana doyamam Gidemem, gidemem Sensiz yapamam *** Bulamam, bulamam Çaresini bulamam Bilemem, seçemem Senden geçemem *** Gidemem ben, gidemem ki Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki *** Sevdadan yorgun Kalp sana vurgun Öldürür sevgin Gitsem görünmeden *** Dinlemez gönlüm Özlüyor her gün Karar ver, kalbim Gitsem görünmeden *** Gidemem ben, gidemem ki Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki *** Ah, kalamam, kalamam Hem de sana doyamam Gidemem, gidemem Sensiz yapamam *** Bulamam, bulamam Çaresini bulamam Bilemem, seçemem Senden geçemem *** Kalamam, kalamam Hem de sana doyamam Gidemem, gidemem Sensiz yapamam *** Bulamam, bulamam Çaresini bulamam Bilemem, seçemem Senden geçemem *** Kalamam, kalamam Hem de sana doyamam Gidemem, gidemem