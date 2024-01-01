Yeşim Salkım

-
Sevdadan yorgun
Kalp sana vurgun
Öldürür sevgin
Gitsem görünmeden
***
Dinlemez gönlüm
Özlüyor her gün
Karar ver, kalbim
Gitsem görünmeden
***
Gidemem ben, gidemem ki
Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki
***
Ah, kalamam, kalamam
Hem de sana doyamam
Gidemem, gidemem
Sensiz yapamam
***
Bulamam, bulamam
Çaresini bulamam
Bilemem, seçemem
Senden geçemem
***
Gidemem ben, gidemem ki
Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki
***
Sevdadan yorgun
Kalp sana vurgun
Öldürür sevgin
Gitsem görünmeden
***
Dinlemez gönlüm
Özlüyor her gün
Karar ver, kalbim
Gitsem görünmeden
***
Gidemem ben, gidemem ki
Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki
***
Ah, kalamam, kalamam
Hem de sana doyamam
Gidemem, gidemem
Sensiz yapamam
***
Bulamam, bulamam
Çaresini bulamam
Bilemem, seçemem
Senden geçemem
***
Kalamam, kalamam
Hem de sana doyamam
Gidemem, gidemem
Sensiz yapamam
***
Bulamam, bulamam
Çaresini bulamam
Bilemem, seçemem
Senden geçemem
***
Kalamam, kalamam
Hem de sana doyamam
Gidemem, gidemem
-
Al beni yar beni al kucağına
Sev beni yar beni al yanına
Sen bana yar bana sor yalnızlığı
Gel bana yar beni sar canına
***
Al beni yar beni al kucağına
Sev beni yar beni al yanına
Sen bana yar bana sor yalnızlığı
Gel bana yar beni sar canına
***
Aldırmam isterse bir gün olsun
Kalırsam yanıma kar olsun
***
Dur gitme ansızın
Aşksız kanatsızım
Çok görme garip gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Çok mu imkansızım
Çok görme şu gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Aşksız kanatsızım
Çok görme garip gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Çok mu imkansızım
Çok görme şu gönlüme
***
Al beni yar beni al kucağına
Sev beni yar beni al yanına
Sen bana yar bana sor yalnızlığı
Gel bana yar beni sar canına
***
Al beni yar beni al kucağına
Sev beni yar beni al yanına
Sen bana yar bana sor yalnızlığı
Gel bana yar beni sar canına
***
Aldırmam isterse bir gün olsun
Kalırsam yanıma kar olsun
***
Dur gitme ansızın
Aşksız kanatsızım
Çok görme garip gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Çok mu imkansızım
Çok görme şu gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Aşksız kanatsızım
Çok görme garip gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Çok mu imkansızım
Çok görme şu gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Aşksız kanatsızım
Çok görme garip gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Çok mu imkansızım
Çok görme şu gönlüme
***
Dur gitme yalnızım
Aşksız kanatsızım
Çok görme garip gönlüme
-
Güzeli sevdim, yalanı gördüm
Çözüm kaderimi kendim
Kolayı seçtim, günü gün ettim
Aşksız kavgasız
Sana ben bir gönül versem inan
Kendime hiç gelemem
***
Ben yoldan gönüllü çıktım
Memnunum buna ben
Kaç yıldır bu yoldayım ben
Aman uyma bana sen nanna nanna nara na-a-a
***
Sen dokunursan yanarız
Acırım, yapamam, kıyamam
Ama yine sev, yine de sev
Delice, bile bile, göre göre
Yana yana, kana kana
***
Ah dokunursan yanarız
Acırım, yapamam, kıyamam
Ama yine sev, yine de sev
Delice, bile bile, göre göre
Yana yana, kana kana
***
Güzeli sevdim, yalanı gördüm
Çözüm kaderimi kendim
Kolayı seçtim, günü gün ettim
Aşksız kavgasız
Sana ben bir gönül versem inan
Kendime hiç gelemem
***
Ben yoldan gönüllü çıktım
Memnunum buna ben
Kaç yıldır bu yoldayım ben
Aman uyma bana sen nanna nanna nara na-a-a
***
Sen dokunursan yanarız
Acırım, yapamam, kıyamam
Ama yine sev, yine de sev
Delice, bile bile, göre göre
Yana yana, kana kana
***
Ah dokunursan yanarız
Acırım, yapamam, kıyamam
Ama yine sev, yine de sev
Delice, bile bile, göre göre
Yana yana, kana kana
***
Sen dokunursan yanarız
Acırım, yapamam, kıyamam
Ama yine sev, yine de sev
Delice, bile bile, göre göre
Yana yana, kana kana
***
Ah dokunursan yanarız
Acırım, yapamam, kıyamam
Ama yine sev, yine de sev
Delice, bile bile, göre göre
Yana yana, kana kana
-
Yalan değil sevgim, inanmasan bile
Yaralıyım, canım acıyor
Sensiz yaşanmaz, çekmeyen anlamaz
Bu hasret bitsin, dön bana
***
Kolay değil, hasret zor gelir bana
Tükendim artık, içim titriyor
Veda edilmez, bu gece gidilmez
Bu hasret bitsin, dön bana
***
Hadi gel, hadi gel
Tövbeleri bozalım bu sefer
Ne olur, hadi gel
Sonra unut, istersen eğer
***
Hadi gel, hadi gel
Tövbeleri bozalım bu sefer
Ne olur, hadi gel
Sonra unut, istersen eğer
***
Yalan değil sevgim, inanmasan bile
Yaralıyım, canım acıyor
Sensiz yaşanmaz, çekmeyen anlamaz
Bu hasret bitsin, dön bana
***
Kolay değil, hasret zor gelir bana
Tükendim artık, içim titriyor
Veda edilmez, bu gece gidilmez
Bu hasret bitsin, dön bana
***
Hadi gel, hadi gel
Tövbeleri bozalım bu sefer
Ne olur, hadi gel
Sonra unut, istersen eğer
***
Hadi gel, hadi gel
Tövbeleri bozalım bu sefer
Ne olur, hadi gel
Sonra unut, istersen eğer
-
İnandığım onca değerler
Kayboldular senle beraber
Yok olan bayramlar gibi
Söndü içimin sevinci
***
İnandığım onca değerler
Kayboldular senle beraber
Yok olan bayramlar gibi
Söndü içimin sevinci
***
Ne sevgi kaldı inandığım
Her şeyi göze aldığım
Ne geçmiş, ne gelecek
Bir tek hasret var çekilecek
***
Hiç keyfim yok uzun zamandır
İyiyim dersem anla yalandır
Gülümseyişim, zorlamamdır
Şarkılarım ağlamamdır
***
Hiç keyfim yok uzun zamandır
İyiyim dersem anla yalandır
Gülümseyişim, zorlamamdır
Şarkılarım ağlamamdır
***
İnandığım onca değerler
Kayboldular senle beraber
Yok olan bayramlar gibi
Söndü içimin sevinci
***
İnandığım onca değerler
Kayboldular senle beraber
Yok olan bayramlar gibi
Söndü içimin sevinci
***
Ne sevgi kaldı inandığım
Her şeyi göze aldığım
Ne geçmiş, ne gelecek
Bir tek hasret var çekilecek
***
Hiç keyfim yok uzun zamandır
İyiyim dersem anla yalandır
Gülümseyişim, zorlamamdır
Şarkılarım ağlamamdır
***
Hiç keyfim yok uzun zamandır
İyiyim dersem anla yalandır
Gülümseyişim, zorlamamdır
Şarkılarım ağlamamdır
***
Hiç keyfim yok uzun zamandır
İyiyim dersem anla yalandır
Gülümseyişim, zorlamamdır
Şarkılarım ağlamamdır
***
Hiç keyfim yok uzun zamandır
İyiyim dersem anla yalandır
Gülümseyişim, zorlamamdır
Şarkılarım ağlamamdır
***
Hiç keyfim yok uzun zamandır
İyiyim dersem anla yalandır
-
Yardım etse gün bana
Güneş doğmasa
Sonsuz olsa bu gece
Yarın olmasa
***
Yardım etse gün bana
Güneş doğmasa
Sonsuz olsa bu gece
Yarın olmasa
***
Yıllardır ben sensizim
Sana hasretim
Ölürsem de gam yemem
Bu günden sonra
***
Sımsıcak sarıl bana sevgiyle
Örtünce gece bizi sev yana, yana
Yıllardır beklediğim hasretim
Bir günlük kaçamağı çok görme bana
***
Yardım etse gün bana
Güneş doğmasa
Sonsuz olsa bu gece
Yarın olmasa
***
Yardım etse gün bana
Güneş doğmasa
Sonsuz olsa bu gece
Yarın olmasa
***
Yıllardır ben sensizim
Sana hasretim
Ölürsem de gam yemem
Bu günden sonra
***
Sımsıcak sarıl bana sevgiyle
Örtünce gece bizi sev yana, yana
Yıllardır beklediğim hasretim
Bir günlük kaçamağı çok görme bana
***
Sımsıcak sarıl bana sevgiyle
Örtünce gece bizi sev yana, yana
Yıllardır beklediğim hasretim
Bir günlük kaçamağı çok görme bana
***
Sımsıcak sarıl bana sevgiyle
Örtünce gece bizi sev yana, yana
Yıllardır beklediğim hasretim
-
Ellerine can havliyle sıkıca sarılıp tutundum
Sende giden, yitirilen yılları, kendimi bulmuştum
Hiç kırılmaz, hiç kızmazdım severken bırakıp
Çekip de gitmesen bu bir yargı
Bir intikam değil bu yalnızca sitem
***
Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim
Hazır bile değildim, birden gidiverdin
Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim
Demek seni sevmeyi hak etmemişim
***
Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim
Hazır bile değildim, birden gidiverdin
Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim
Demek seni sevmeyi hak etmemişim
***
Yok aramam, kimler unutuldu elbet unutulursun
Ah alışır, darmadağın sonsuza karışır, yok olursun
***
Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim
Hazır bile değildim, birden gidiverdin
Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim
Demek seni sevmeyi hak etmemişim
***
Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim
Hazır bile değildim, birden gidiverdin
Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim
Demek seni sevmeyi hak etmemişim
***
Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim
Hazır bile değildim, birden gidiverdin
Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim
Demek seni sevmeyi hak etmemişim
***
Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim
-
Yabancılaştı yüzün dokunuşundu hüzün
Anladım o saatte başlamıştı ayrılık
Hafifledi ellerin vücudumdaki yerin
Başının izi yoktu başlamıştı ayrılık
***
Veda bile etmedik karar vermedik bile
Neydi esirgediğimiz bu acelemiz niye
***
Son bir sigara içelim öyle git gideceksen
Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen
Son bir sigara içelim öyle git gideceksen
Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen
Son bir sigara içelim
***
Yabancılaştı yüzün dokunuşundu hüzün
Anladım o saatte başlamıştı ayrılık
Hafifledi ellerin vücudumdaki yerin
Başının izi yoktu başlamıştı ayrılık
***
Veda bile etmedik karar vermedik bile
Neydi esirgediğimiz bu acelemiz niye
***
Son bir sigara içelim öyle git gideceksen
Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen
Son bir sigara içelim öyle git gideceksen
Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen
***
Son bir sigara içelim öyle git gideceksen
Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen
Son bir sigara içelim öyle git gideceksen
Ne olur ne olur yavaş iç dönmeyeceksen
***
Son bir sigara içelim öyle git gideceksen
-
Ver beni ver ellere
At beni fırlat gitsin, acımasız yellere
Ne bir damla yaş, ne de bir damla kanım
Akmaz ki inan buna ben çoktandır hazırım
***
Yutkunma karşımda durma öyle
İnan ki sonu yok bitti desene
Sevdiğimi sanmıştım yanıldım de
Kahredip ah etmem korkma sevgilim
***
Söyle öyle böyle yapma söyle
Söyle susma öyle korkmadan söyle
Söyle öyle böyle yapma söyle
Söyle susma öyle gitmeden önce
Burdayım işte, ah
***
Ver beni ver ellere
At beni fırlat gitsin, acımasız yellere
Ne bir damla yaş, ne de bir damla kanım
Akmaz ki inan buna ben çoktandır hazırım
***
Yutkunma karşımda durma öyle
İnan ki sonu yok bitti desene
Sevdiğimi sanmıştım yanıldım de
Kahredip ah etmem korkma sevgilim
***
Söyle öyle böyle yapma söyle
Söyle susma öyle korkmadan söyle
Söyle öyle böyle yapma söyle
Söyle susma öyle gitmeden önce
***
Söyle öyle böyle yapma söyle
Söyle susma öyle korkmadan söyle
Söyle öyle böyle yapma söyle
Söyle susma öyle, burdayım işte
***
Söyle öyle böyle yapma söyle
Söyle susma öyle korkmadan söyle
Söyle öyle böyle yapma söyle
Söyle susma öyle gitmeden önce
-
Ah, soruyorum kendime hatalarım nerde
Biliyorum tek suçlu geçen zaman
Ne yeminler etmiştik, ne delice sevmiştik
Ama değişti her şey
Gör artık, bunu gör artık, gör artık
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk
***
Göremedin sen bir kadın ne ister sevdiğinden
Sıcak bir aşk tütüyor gözlerimden
Bunu gör artık, gör artık
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk
***
Soruyorum kendime hatalarım nerde
Biliyorum tek suçlu geçen zaman
Ne yeminler etmiştik, ne delice sevmiştik
Ama değişti her şey
Gör artık, bunu gör artık, gör artık
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk
***
Göremedin sen bir kadın ne ister sevdiğinden
Sıcak bir aşk tütüyor gözlerimden
Bunu gör artık, gör artık
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor, yeni aşk