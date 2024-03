Yeşim Salkım

Seni Seviyorum Gecelerden bir gece Aşk pusuda sinsice Beklediğim bir can, her gece Onu seviyorum *** Gecelerden son gece Aşk bitiyor sinsice İstediğim bir söz, bir hece Seni seviyorum *** Yanar dağlar içimde Sensizliğin içinde kayboldum Ner'den nereye? *** Buralar hep toz duman Yıkık, dökük bizden kalan İstediğim en son yalan Seni seviyorum *** Gecelerden bir gece Aşk pusuda sinsice Beklediğim bir can, her gece Onu seviyorum *** Gecelerden son gece Aşk bitiyor sinsice İstediğim bir söz, bir hece Seni seviyorum *** Yanar dağlar içimde Sensizliğin içinde kayboldum Ner'den nereye? *** Buralar hep toz duman Yıkık dökük bizden kalan İstediğim en son yalan *** Yanar dağlar içimde Sensizliğin içinde kayboldum Ner'den nereye? *** Buralar hep toz duman Yıkık dökük bizden kalan İstediğim en son yalan Seni seviyorum

Sevgilim Kendimle baş başa kalmaya Kendimi üzmekten korkmaya Her şeyi sildiğim bir anda Yollarımız kesişti sevgilim *** Demek insan yeniden büyülenebiliyormuş Demek ki kalp kalbe sevdalanıyormuş Demek insan yeniden sevebiliyormuş *** Yasamadıklarımı yasamak için Yılların acısını çıkartmak için Alnıma yazılan en son isim Tanrıdan armağansın sevgilim

Bazen Ah, içimde bir kor var Alev, alev yanar Son pişmanlıktan *** Ah, dilimde bir söz var Feryat figan çınlar Susar mı bilmem, bilmem, bilmem *** Yanlış beni yanlış anladın sen Sebepsiz kızmalarım var benim Ah, yalnızca şunu bil ki hayatımda Senin kadar kimseyi sevmedim *** Bazen coşarım söylerim Lay la la lilay lom Bazen susarım küserim İçime kapanırım ben *** Bazen eserim yağarım Sen bana aldırma Bazen bir ipucu versen Kalbini kazanırım ben *** Yanlış, ah beni yanlış anladın sen Sebepsiz kızmalarım var benim Ah, yalnızca şunu bil ki hayatımda Senin kadar kimseyi sevmedim *** Bazen coşarım söylerim Lay la la lilay lom Bazen susarım küserim İçime kapanırım ben *** Bazen eserim yağarım Sen bana aldırma Bazen bir ipucu versen Kalbini kazanırım ben *** Neden? ah söyle neden? Senden asla vazgeçmem ki ben, ki ben, ki ben *** Bazen, bazen, bazen Bazen, bazen, bazen Bazen, bazen, bazen Bazen, bazen, bazen Bazen *** Bazen coşarım söylerim Lay la la lilay lom Bazen susarım küserim İçime kapanırım ben *** Bazen eserim yağarım Sen bana aldırma Bazen bir ipucu versen Kalbini kazanırım ben *** Bazen

Erguvan Çoktan ikindiye yattı gün Ağlarken ben geçmiş, gelecek, dün Hatırlarken kaçırdım anı Ben böyle ıskaladım zamanı *** Rüzgar gibi geçti canım ilkbahar Ben ne yaptım açarken erguvanlar Ben kar zarar hesap tutarken Aya kaçtı uçurtmalar *** Sever mi sevdiğin sever mi Aşk insanı hoş tutar mı Yeter mi tutsa yeter mi Aşk yoksa kendini yutar mı *** Gemiler geçiyor penceremden Yalnızlık el sallıyor *** Güvertelerden Martılar beyaz ve yırtıcı Ve yorgun bu anlaşılmaz Seferlerden.

Tutuştum Tanıdım sendeledi kalbim Baştan aşağı arızalandı bedenim Tanıdım sendeledi kalbim Baştan aşağı arızalandı bedenim *** Cayır, cayır yandım Ama şimdi anladım Hatta hıçkıra hıçkıra ağladım Aşığım *** Cayır, cayır yandım Ama şimdi anladım Hatta hıçkıra hıçkıra ağladım Aşığım *** Bu kalp sensiz dayanmayacak Belli oldu avunmayacak Gece gündüz susmayacak Tutuştum nerdesin *** Bu kalp sensiz dayanmayacak Belli oldu avunmayacak Gece gündüz susmayacak Tutuştum nerdesin *** Tanıdım sendeledi kalbim Baştan aşağı arızalandı bedenim *** Cayır, cayır yandım Ama şimdi anladım Hatta hıçkıra hıçkıra ağladım Aşığım *** Cayır, cayır yandım Ama şimdi anladım Hatta hıçkıra hıçkıra ağladım Aşığım *** Bu kalp sensiz dayanmayacak Belli oldu avunmayacak Gece gündüz susmayacak Tutuştum nerdesin *** Bu kalp sensiz dayanmayacak Belli oldu avunmayacak Gece gündüz susmayacak Tutuştum nerdesin *** Bu kalp sensiz dayanmayacak Belli oldu avunmayacak Gece gündüz susmayacak Tutuştum nerdesin

Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamaz Ne desem yanlış, ne yapsam hata Bilemedim davranmayı sana Sevsem bir türlü, sevmesem bir türlü Bir türlü yaranamadım sana *** Ölüm var dünyada, zulüm var dünyada Değer mi bu kalbi kırmaya Ölüm var dünyada, zulüm var dünyada Değer mi bu kalbi kırmaya *** Hiçbir şey eskisi gibi olamaz Hiçbir şey bıraktığın yerde durmaz Benim biraz yalnızlığa hatta Biraz düşünmeye ihtiyacım var *** Hiçbir şey eskisi gibi olamaz Hiçbir şey bıraktığın yerde durmaz Benim biraz yalnızlığa hatta Biraz sensizliğe ihtiyacım var Hiçbir şey eskisi gibi olamaz

Tutamazsın Zordur, ayrılık acısı çok zordur Yoktur bunun asla ilacı yoktur Zordur alışkanlık gerçekten zordur Zamandan başka çare, çaresi yoktur *** Üzülme gidenin ardından üzülme Her şerde bir hayır vardır elbet elbette Üzülme gidenin ardından üzülme Her şerde bir hayır vardır elbet elbette *** Sarıl sarılabildiğin kadar Sımsıkı tutun hayata Giden gitsin tutamazsın Aşkı zincire vuramazsın *** Sarıl sarılabildiğin kadar Sımsıkı tutun hayata Giden gitsin tutamazsın Aşkı zincire vuramazsın *** Zordur alışkanlık gerçekten zordur Zamandan başka çare, çaresi yoktur *** Üzülme gidenin ardından üzülme Her şerde bir hayır vardır elbet elbette **** Sarıl sarılabildiğin kadar Sımsıkı tutun hayata Giden gitsin tutamazsın Aşkı zincire vuramazsın *** Sarıl sarılabildiğin kadar Sımsıkı tutun hayata Giden gitsin tutamazsın Aşkı zincire vuramazsın *** Sarıl sarılabildiğin kadar Sımsıkı tutun hayata Giden gitsin tutamazsın Aşkı zincire vuramazsın *** Sarıl sarılabildiğin kadar Sımsıkı tutun hayata Giden gitsin tutamazsın Aşkı zincire vuramazsın

Yazık Olur Duygular var her zaman, kolay paylaşılmaz Öyle anlar yaşanır, bir ömürde yaşanmaz İyi düşün sevgilim, yıkılan köprüler Kolay onarılmaz *** Duygular vardır, insan yaşadığına inanmaz Direnmek ister önce, tutsak olur kurtulmaz İyi düşün sevgilim, korkudan gidiyorsun Değişen bir şey olamaz *** Tenimde daha hâlâ teninin kokusu var Üstüme sinmiş bütün yaşanan o duygular Odamın her köşesi kokuyor hâlâ seni Buram buram *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk Yazık olur *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk Yazık olur *** Duygular vardır, insan yaşadığına inanmaz Direnmek ister önce, tutsak olur kurtulmaz İyi düşün sevgilim, korkudan gidiyorsun Değişen bir şey olamaz *** Tenimde daha hâlâ teninin kokusu var Üstüme sinmiş bütün yaşanan o duygular Odamın her köşesi kokuyor hâlâ seni Buram buram *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk Yazık olur *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk Yazık olur *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur Biterse böyle bir aşk sevgilim yazık olur

İyi Ki Yaşadım Gittim ama neden gittim düşündün mü hiç Düşünmediysen düşün belki bulacaksın Gözünle görmen elinle tutman şart değil Ama illaki vicdanına bir soracaksın *** Aç, aç, aç, aç kalbini utanmadan Aç, aç, aç, aç kapılarını kalp görür Ah insanın içindeki bu karanlık oda Elleriyle boğar en büyük aşkını bile öldürür *** Kulun kölen olurum diyemem Böyle sevemem, severim desem yalan Sözüm dilimden değil derinimden Sessizliğimden de anlar anlayan *** Gittim ama pişman değilim iyi ki yaşadım Gönül varlığım daha da zengin öncesinden Bilirsin hatıralarım çok değerlidir Bir mevsim daha geçti aşk güncesinden *** Aç, aç, aç, aç kalbini utanmadan Aç, aç, aç, aç kapılarını kalp görür Ah insanın içindeki bu karanlık oda Elleriyle boğar en büyük aşkını bile öldürür *** Kulun kölen olurum diyemem Böyle sevemem, severim desem yalan Sözüm dilimden değil derinimden Sessizliğimden de anlar anlayan

Kusura Bakma Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzene Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk, her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul Her şey mal mülk, her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız ben artık eskisi gibi Kusura bakma iş işten geçti Olamayız ben artık eskisi gibi *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk, her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul Her şey mal mülk, her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul

Tutuklu Ne senden öncesi Ne senden sonrası Ne senden öncesi Ne senden sonrası *** Ayrılık aman, ölümden yaman Geçmiyor zaman, geçmiyor Ne anam babam ne hoş hatıran Yetmiyor canım, yetmiyor *** Ben sende tutuklu kaldım Kendi hayatımdan çaldım Yedi cihan dolandım Bana mısın demiyor *** Ben sende tutuklu kaldım Kendi hayatımdan çaldım Yedi cihan dolandım Bana mısın demiyor *** Sakladım gözlerimi Sustum hep sözlerimi Yandım yâr közlerimi, ah Savur savur bitmiyor *** Ben sende tutuklu kaldım Kendi hayatımdan çaldım Yedi cihan dolandım Bana mısın demiyor *** Sakladım gözlerimi Sustum hep sözlerimi Yandım yâr közlerimi, ah Savur savur bitmiyor *** Ben sende tutuklu kaldım Kendi hayatımdan çaldım Yedi cihan dolandım Bana mısın demiyor