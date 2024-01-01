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7/24 Dinle 7

7 Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım 7 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım 7 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 7 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

7

  • Tövbeler Tövbesi

  • Ben Beni

  • Bu Ne Biçim Aşk

  • Hatıralar

  • Büyüleyen Gözlerinle

  • Düşmanlarım Çatlasın

  • Nerdeysen

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