Yeşim Salkım

-
Ne senden öncesi
Ne senden sonrası
Ne senden öncesi
Ne senden sonrası
***
Ayrılık aman, ölümden yaman
Geçmiyor zaman, geçmiyor
Ne anam babam ne hoş hatıran
Yetmiyor canım, yetmiyor
***
Ben sende tutuklu kaldım
Kendi hayatımdan çaldım
Yedi cihan dolandım
Bana mısın demiyor
***
Ben sende tutuklu kaldım
Kendi hayatımdan çaldım
Yedi cihan dolandım
Bana mısın demiyor
***
Sakladım gözlerimi
Sustum hep sözlerimi
Yandım yâr közlerimi, ah
Savur savur bitmiyor
***
Ben sende tutuklu kaldım
Kendi hayatımdan çaldım
Yedi cihan dolandım
Bana mısın demiyor
***
Sakladım gözlerimi
Sustum hep sözlerimi
Yandım yâr közlerimi, ah
Savur savur bitmiyor
***
Ben sende tutuklu kaldım
Kendi hayatımdan çaldım
Yedi cihan dolandım
Bana mısın demiyor
-
Kendimle baş başa kalmaya
Kendimi üzmekten korkmaya
Her şeyi sildiğim bir anda
Yollarımız kesişti sevgilim
***
Demek insan yeniden büyülenebiliyormuş
Demek ki kalp kalbe sevdalanıyormuş
Demek insan yeniden sevebiliyormuş
***
Yasamadıklarımı yasamak için
Yılların acısını çıkartmak için
Alnıma yazılan en son isim
Tanrıdan armağansın sevgilim
-
Ah, içimde bir kor var
Alev, alev yanar
Son pişmanlıktan
***
Ah, dilimde bir söz var
Feryat figan çınlar
Susar mı bilmem, bilmem, bilmem
***
Yanlış beni yanlış anladın sen
Sebepsiz kızmalarım var benim
Ah, yalnızca şunu bil ki hayatımda
Senin kadar kimseyi sevmedim
***
Bazen coşarım söylerim
Lay la la lilay lom
Bazen susarım küserim
İçime kapanırım ben
***
Bazen eserim yağarım
Sen bana aldırma
Bazen bir ipucu versen
Kalbini kazanırım ben
***
Yanlış, ah beni yanlış anladın sen
Sebepsiz kızmalarım var benim
Ah, yalnızca şunu bil ki hayatımda
Senin kadar kimseyi sevmedim
***
Bazen coşarım söylerim
Lay la la lilay lom
Bazen susarım küserim
İçime kapanırım ben
***
Bazen eserim yağarım
Sen bana aldırma
Bazen bir ipucu versen
Kalbini kazanırım ben
***
Neden? ah söyle neden?
Senden asla vazgeçmem ki ben, ki ben, ki ben
***
Bazen, bazen, bazen
Bazen, bazen, bazen
Bazen, bazen, bazen
Bazen, bazen, bazen
Bazen
***
Bazen coşarım söylerim
Lay la la lilay lom
Bazen susarım küserim
İçime kapanırım ben
***
Bazen eserim yağarım
Sen bana aldırma
Bazen bir ipucu versen
Kalbini kazanırım ben
***
Bazen
-
Çoktan ikindiye yattı gün
Ağlarken ben geçmiş, gelecek, dün
Hatırlarken kaçırdım anı
Ben böyle ıskaladım zamanı
***
Rüzgar gibi geçti canım ilkbahar
Ben ne yaptım açarken erguvanlar
Ben kar zarar hesap tutarken
Aya kaçtı uçurtmalar
***
Sever mi sevdiğin sever mi
Aşk insanı hoş tutar mı
Yeter mi tutsa yeter mi
Aşk yoksa kendini yutar mı
***
Gemiler geçiyor penceremden
Yalnızlık el sallıyor
***
Güvertelerden
Martılar beyaz ve yırtıcı
Ve yorgun bu anlaşılmaz
Seferlerden.
-
Tanıdım sendeledi kalbim
Baştan aşağı arızalandı bedenim
Tanıdım sendeledi kalbim
Baştan aşağı arızalandı bedenim
***
Cayır, cayır yandım
Ama şimdi anladım
Hatta hıçkıra hıçkıra ağladım
Aşığım
***
Cayır, cayır yandım
Ama şimdi anladım
Hatta hıçkıra hıçkıra ağladım
Aşığım
***
Bu kalp sensiz dayanmayacak
Belli oldu avunmayacak
Gece gündüz susmayacak
Tutuştum nerdesin
***
Bu kalp sensiz dayanmayacak
Belli oldu avunmayacak
Gece gündüz susmayacak
Tutuştum nerdesin
***
Tanıdım sendeledi kalbim
Baştan aşağı arızalandı bedenim
***
Cayır, cayır yandım
Ama şimdi anladım
Hatta hıçkıra hıçkıra ağladım
Aşığım
***
Cayır, cayır yandım
Ama şimdi anladım
Hatta hıçkıra hıçkıra ağladım
Aşığım
***
Bu kalp sensiz dayanmayacak
Belli oldu avunmayacak
Gece gündüz susmayacak
Tutuştum nerdesin
***
Bu kalp sensiz dayanmayacak
Belli oldu avunmayacak
Gece gündüz susmayacak
Tutuştum nerdesin
***
Bu kalp sensiz dayanmayacak
Belli oldu avunmayacak
Gece gündüz susmayacak
Tutuştum nerdesin
-
Ne desem yanlış, ne yapsam hata
Bilemedim davranmayı sana
Sevsem bir türlü, sevmesem bir türlü
Bir türlü yaranamadım sana
***
Ölüm var dünyada, zulüm var dünyada
Değer mi bu kalbi kırmaya
Ölüm var dünyada, zulüm var dünyada
Değer mi bu kalbi kırmaya
***
Hiçbir şey eskisi gibi olamaz
Hiçbir şey bıraktığın yerde durmaz
Benim biraz yalnızlığa hatta
Biraz düşünmeye ihtiyacım var
***
Hiçbir şey eskisi gibi olamaz
Hiçbir şey bıraktığın yerde durmaz
Benim biraz yalnızlığa hatta
Biraz sensizliğe ihtiyacım var
Hiçbir şey eskisi gibi olamaz
-
Zordur, ayrılık acısı çok zordur
Yoktur bunun asla ilacı yoktur
Zordur alışkanlık gerçekten zordur
Zamandan başka çare, çaresi yoktur
***
Üzülme gidenin ardından üzülme
Her şerde bir hayır vardır elbet elbette
Üzülme gidenin ardından üzülme
Her şerde bir hayır vardır elbet elbette
***
Sarıl sarılabildiğin kadar
Sımsıkı tutun hayata
Giden gitsin tutamazsın
Aşkı zincire vuramazsın
***
Sarıl sarılabildiğin kadar
Sımsıkı tutun hayata
Giden gitsin tutamazsın
Aşkı zincire vuramazsın
***
Zordur alışkanlık gerçekten zordur
Zamandan başka çare, çaresi yoktur
***
Üzülme gidenin ardından üzülme
Her şerde bir hayır vardır elbet elbette
****
Sarıl sarılabildiğin kadar
Sımsıkı tutun hayata
Giden gitsin tutamazsın
Aşkı zincire vuramazsın
***
Sarıl sarılabildiğin kadar
Sımsıkı tutun hayata
Giden gitsin tutamazsın
Aşkı zincire vuramazsın
***
Sarıl sarılabildiğin kadar
Sımsıkı tutun hayata
Giden gitsin tutamazsın
Aşkı zincire vuramazsın
***
Sarıl sarılabildiğin kadar
Sımsıkı tutun hayata
Giden gitsin tutamazsın
Aşkı zincire vuramazsın
-
Duygular var her zaman, kolay paylaşılmaz
Öyle anlar yaşanır, bir ömürde yaşanmaz
İyi düşün sevgilim, yıkılan köprüler
Kolay onarılmaz
***
Duygular vardır, insan yaşadığına inanmaz
Direnmek ister önce, tutsak olur kurtulmaz
İyi düşün sevgilim, korkudan gidiyorsun
Değişen bir şey olamaz
***
Tenimde daha hâlâ teninin kokusu var
Üstüme sinmiş bütün yaşanan o duygular
Odamın her köşesi kokuyor hâlâ seni
Buram buram
***
Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur
İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur
İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk
Yazık olur
***
Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur
İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur
İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk
Yazık olur
***
Duygular vardır, insan yaşadığına inanmaz
Direnmek ister önce, tutsak olur kurtulmaz
İyi düşün sevgilim, korkudan gidiyorsun
Değişen bir şey olamaz
***
Tenimde daha hâlâ teninin kokusu var
Üstüme sinmiş bütün yaşanan o duygular
Odamın her köşesi kokuyor hâlâ seni
Buram buram
***
Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur
İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur
İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk
Yazık olur
***
Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur
İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur
İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk
Yazık olur
***
Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur
Biterse böyle bir aşk sevgilim yazık olur
-
Gittim ama neden gittim düşündün mü hiç
Düşünmediysen düşün belki bulacaksın
Gözünle görmen elinle tutman şart değil
Ama illaki vicdanına bir soracaksın
***
Aç, aç, aç, aç kalbini utanmadan
Aç, aç, aç, aç kapılarını kalp görür
Ah insanın içindeki bu karanlık oda
Elleriyle boğar en büyük aşkını bile öldürür
***
Kulun kölen olurum diyemem
Böyle sevemem, severim desem yalan
Sözüm dilimden değil derinimden
Sessizliğimden de anlar anlayan
***
Gittim ama pişman değilim iyi ki yaşadım
Gönül varlığım daha da zengin öncesinden
Bilirsin hatıralarım çok değerlidir
Bir mevsim daha geçti aşk güncesinden
***
Aç, aç, aç, aç kalbini utanmadan
Aç, aç, aç, aç kapılarını kalp görür
Ah insanın içindeki bu karanlık oda
Elleriyle boğar en büyük aşkını bile öldürür
***
Kulun kölen olurum diyemem
Böyle sevemem, severim desem yalan
Sözüm dilimden değil derinimden
Sessizliğimden de anlar anlayan
-
Gecelerden bir gece
Aşk pusuda sinsice
Beklediğim bir can, her gece
Onu seviyorum
***
Gecelerden son gece
Aşk bitiyor sinsice
İstediğim bir söz, bir hece
Seni seviyorum
***
Yanar dağlar içimde
Sensizliğin içinde kayboldum
Ner'den nereye?
***
Buralar hep toz duman
Yıkık, dökük bizden kalan
İstediğim en son yalan
Seni seviyorum
***
Gecelerden bir gece
Aşk pusuda sinsice
Beklediğim bir can, her gece
Onu seviyorum
***
Gecelerden son gece
Aşk bitiyor sinsice
İstediğim bir söz, bir hece
Seni seviyorum
***
Yanar dağlar içimde
Sensizliğin içinde kayboldum
Ner'den nereye?
***
Buralar hep toz duman
Yıkık dökük bizden kalan
İstediğim en son yalan
***
Yanar dağlar içimde
Sensizliğin içinde kayboldum
Ner'den nereye?
***
Buralar hep toz duman
Yıkık dökük bizden kalan
İstediğim en son yalan
Seni seviyorum
-
Bak deme bana bakamam gözüne
Gül deme bana gülemem yüzene
Bak deme bana bakamam gözüne
Gül deme bana gülemem yüzüne
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi
***
Benim de gözüm artık açıldı
Her yanıma kısmet saçıldı
İstemem ne aşk ne karakter
Dünya para üstüne döner
***
Her şey mal mülk, her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
Her şey mal mülk, her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Yok deme bana sen de ben gibisin
İsteseler canını verirsin
Yok deme bana sen de ben gibisin
İsteseler canını verirsin
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız ben artık eskisi gibi
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız ben artık eskisi gibi
***
Benim de gözüm artık açıldı
Her yanıma kısmet saçıldı
İstemem ne aşk ne karakter
Dünya para üstüne döner
***
Her şey mal mülk, her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
Her şey mal mülk, her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
-
Ah, içimde bir kor var
Alev, alev yanar
Son pişmanlıktan
***
Ah, dilimde bir söz var
Feryat figan çınlar
Susar mı bilmem, bilmem, bilmem
***
Yanlış beni yanlış anladın sen
Sebepsiz kızmalarım var benim
Ah, yalnızca şunu bil ki hayatımda
Senin kadar kimseyi sevmedim
***
Bazen coşarım söylerim
Lay la la lilay lom
Bazen susarım küserim
İçime kapanırım ben
***
Bazen eserim yağarım
Sen bana aldırma
Bazen bir ipucu versen
Kalbini kazanırım ben
***
Yanlış, ah beni yanlış anladın sen
Sebepsiz kızmalarım var benim
Ah, yalnızca şunu bil ki hayatımda
Senin kadar kimseyi sevmedim
***
Bazen coşarım söylerim
Lay la la lilay lom
Bazen susarım küserim
İçime kapanırım ben
***
Bazen eserim yağarım
Sen bana aldırma
Bazen bir ipucu versen
Kalbini kazanırım ben
***
Neden? ah söyle neden?
Senden asla vazgeçmem ki ben, ki ben, ki ben
***
Bazen, bazen, bazen
Bazen, bazen, bazen
Bazen, bazen, bazen
Bazen, bazen, bazen
Bazen
***
Bazen coşarım söylerim
Lay la la lilay lom
Bazen susarım küserim
İçime kapanırım ben
***
Bazen eserim yağarım
Sen bana aldırma
Bazen bir ipucu versen
Kalbini kazanırım ben
***
Bazen