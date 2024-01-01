Yeşim Salkım

Üç Kalp Ft Kürşat Başar Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine Kararsız olma sen üzme herkesi Kalbinde kim var o mu yoksa ben miyim Bilmek isterim yolumu çizeyim *** Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır İki kişi seven iki defa ölürmüş Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş *** Ah sen üzgün ah ben üzgün O da üzgün yapma herkes çok üzgün *** Gözler beni arar kalbin onu düşünür Tercih yap sonra üç kalp birden ölür Görülmemiştir böyle aşk inan dünyada Ne biçim sevgi üç kalp bir arada...

Keşke Burada Olsaydın Ft Ayşen Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini Hayaller gitse de hani sen kalacaktın Keşke burda olsaydın Ne zaman unutur insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum Keşke burda olsaydın Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer Maziyi nereye kadar peşinden sürükler Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır

Gare Du Nord-Kayboldum (El Ciego) Aşkın suya yazılmış bir yazıydı Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı Sana inat seni sevdim, yine sevdim Kendinden hiç bahsetmezdin nedense Belki de uçurumlar vardı aramızda seninle Ulaşılmaz, uzak bir hâlin vardı Sana inat seni sevdim, yine sevdim Kayboldum bu hikâyenin içinde Farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum Kendimi senden sonra unuttum Bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda Aşkın suya yazılmış bir yazıydı Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı Sana inat seni sevdim, yine sevdim Kayboldum bu hikâyenin içinde Farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum Kendimi senden sonra unuttum Bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda Aşkın suya yazılmış bir yazıydı Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı Sana inat seni sevdim, yine sevdim

Hep Böyle Kal Ft Kürşat Başar Herkes bir şey aldı götürdü benden Kimi umutlarımı Kimi inançlarımı Kimi en güzel duygularımı *** Herkes bir şey aldı götürdü benden Kimi umutlarımı Kimi inançlarımı Kimi en güzel duygularımı *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep bana yakın *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep böyle kal Hep cana yakın *** Herkes bir şeyler aldı götürdü benden Kimi bugünlerimi Kimi yarınlarımı Kimi en güzel anılarımı *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep bana yakın *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep bana yakın

Keşke Burada Olsaydın Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini Hayaller gitse de hani sen kalacaktın Keşke burda olsaydın Ne zaman unutur insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum Keşke burda olsaydın Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer Maziyi nereye kadar peşinden sürükler Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır