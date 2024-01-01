Keşke Burada Olsaydın Şarkı Sözleri
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Yeşim Salkım
Keşke Burada Olsaydın
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Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine
Kararsız olma sen üzme herkesi
Kalbinde kim var o mu yoksa ben miyim
Bilmek isterim yolumu çizeyim
***
Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl
Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır
İki kişi seven iki defa ölürmüş
Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş
***
Ah sen üzgün ah ben üzgün
O da üzgün yapma herkes çok üzgün
***
Gözler beni arar kalbin onu düşünür
Tercih yap sonra üç kalp birden ölür
Görülmemiştir böyle aşk inan dünyada
Ne biçim sevgi üç kalp bir arada...
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Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi
Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini
Hayaller gitse de hani sen kalacaktın
Keşke burda olsaydın
Ne zaman unutur insan ne zaman alışır
Anılar nereye kadar zamanla savaşır
Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi
Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri
Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum
Keşke burda olsaydın
Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer
Maziyi nereye kadar peşinden sürükler
Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır
Anılar nereye kadar zamanla savaşır
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Aşkın suya yazılmış bir yazıydı
Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı
Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı
Sana inat seni sevdim, yine sevdim
Kendinden hiç bahsetmezdin nedense
Belki de uçurumlar vardı aramızda seninle
Ulaşılmaz, uzak bir hâlin vardı
Sana inat seni sevdim, yine sevdim
Kayboldum bu hikâyenin içinde
Farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum
Kendimi senden sonra unuttum
Bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda
Aşkın suya yazılmış bir yazıydı
Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı
Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı
Sana inat seni sevdim, yine sevdim
Kayboldum bu hikâyenin içinde
Farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum
Kendimi senden sonra unuttum
Bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda
Aşkın suya yazılmış bir yazıydı
Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı
Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı
Sana inat seni sevdim, yine sevdim
-
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep bana yakın
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep cana yakın
***
Herkes bir şeyler aldı götürdü benden
Kimi bugünlerimi
Kimi yarınlarımı
Kimi en güzel anılarımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep bana yakın
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep bana yakın
-
-
Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi
Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini
Hayaller gitse de hani sen kalacaktın
Keşke burda olsaydın
Ne zaman unutur insan ne zaman alışır
Anılar nereye kadar zamanla savaşır
Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi
Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri
Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum
Keşke burda olsaydın
Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer
Maziyi nereye kadar peşinden sürükler
Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır
Anılar nereye kadar zamanla savaşır
-
Bulut geçti
Gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle günde?
Seher yeli eser yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler
Ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
Kimse bilmez, kimse bilmez
***
Bulut geçti
Gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle günde?
Seher yeli eser yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler
Ne zaman başladı dönmeye?
Kimse bilmez, kimse bilmez
Kimse bilmez, kimse bilmez
Kimse bilmez, kimse bilmez
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