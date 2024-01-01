Unutursun Gönlüm Şarkı Sözleri
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Yeşim Salkım
Unutursun Gönlüm
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Her gün aşklar kapımı çaldıkça
Ne sevdalar ne vedalar biter
Her ayrılıkta yine kahrolsam da
Ne başlangıçlar ne sonlar biter
***
İlk defa değil bu gözümdeki yaşlar
Her defasında yine içim yanar
***
Her gün aşklar kapımı çaldıkça
Ne sevdalar ne vedalar biter
Her ayrılıkta yine kahrolsam da
Ne başlangıçlar ne sonlar biter
***
İlk defa değil bu veda sahneleri
Ah ne çok gördüm yakıp yıkıp gidenleri
***
Unutursun gönlüm, unutursun elbet
Alışırsın yalnız kalmalara
Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet
Bu ne ilk ne son giden uzaklara
***
Unutursun gönlüm, unutursun elbet
Alışırsın yalnız kalmalara
Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet
Bu ne ilk ne son giden uzaklara
***
Her gün aşklar kapımı çaldıkça
Ne sevdalar ne vedalar biter
Her ayrılıkta yine kahrolsam da
Ne başlangıçlar ne sonlar biter
***
İlk defa değil bu veda sahneleri
Ah ne çok gördüm yakıp yıkıp gidenleri
***
Unutursun gönlüm, unutursun elbet
Alışırsın yalnız kalmalara
Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet
Bu ne ilk ne son giden uzaklara
***
Unutursun gönlüm, unutursun elbet
Alışırsın yalnız kalmalara
Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet
Bu ne ilk ne son giden uzaklara
***
Unutursun gönlüm, unutursun elbet
Alışırsın yalnız kalmalara
Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet
Bu ne ilk ne son giden uzaklara
***
Unutursun gönlüm, unutursun elbet
Alışırsın yalnız kalmalara
Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet
Bu ne ilk ne son giden uzaklara