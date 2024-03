Yeşim Salkım

Her gün aşklar kapımı çaldıkça Ne sevdalar ne vedalar biter Her ayrılıkta yine kahrolsam da Ne başlangıçlar ne sonlar biter *** İlk defa değil bu gözümdeki yaşlar Her defasında yine içim yanar *** Her gün aşklar kapımı çaldıkça Ne sevdalar ne vedalar biter Her ayrılıkta yine kahrolsam da Ne başlangıçlar ne sonlar biter *** İlk defa değil bu veda sahneleri Ah ne çok gördüm yakıp yıkıp gidenleri *** Unutursun gönlüm, unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara *** Unutursun gönlüm, unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara *** Her gün aşklar kapımı çaldıkça Ne sevdalar ne vedalar biter Her ayrılıkta yine kahrolsam da Ne başlangıçlar ne sonlar biter *** İlk defa değil bu veda sahneleri Ah ne çok gördüm yakıp yıkıp gidenleri *** Unutursun gönlüm, unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara *** Unutursun gönlüm, unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara *** Unutursun gönlüm, unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara *** Unutursun gönlüm, unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara