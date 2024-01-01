Yeşim Salkım

Kim anlar seni, kim bilir halini Yok öyle uzak duran çok insan var Kim dinler seni, kim üzülür sana Senden başka, uzaklarda *** Yalnızlık kapını her gün çalar yavaş yavaş Yalnızlık içini yakar ateş ateş Çok uzak gelir uzaklar bazen Çok uzak gelir uzaklar insana Bir kara trene binip de gidersin Her gün acıyla ağlayıp yalnızlığa Çok uzak gelir

Koyverdim kalbimi yolunu bulsun diye Artık teslim oldum ben Çok sordum yoruldum ne umdum ne buldum Artık gamsız oldum ben *** Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun Hayat bildiği gibi yoğursun Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle Beni küllerimden savursun *** Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden Essin üstümüzde bir rüzgâr Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar Kalksın üstümüzden bu efkâr *** Söz verdim kalbime üzülmesin hâlime Aşka teslim oldum ben Darılmasın hiç kimse sustum gücüm yettikçe Artık gamsız oldum ben *** Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun Hayat bildiği gibi yoğursun Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle Beni küllerimden savursun *** Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden Essin üstümüzde bir rüzgâr Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar Kalksın üstümüzden bu efkâr Coşsun içimdeki dalgalar