Hoşgeldin Şarkı Sözleri
Yeşim Salkım Hoşgeldin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Hoşgeldin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoşgeldin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kim anlar seni, kim bilir halini
Yok öyle uzak duran çok insan var
Kim dinler seni, kim üzülür sana
Senden başka, uzaklarda
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Yalnızlık kapını her gün çalar yavaş yavaş
Yalnızlık içini yakar ateş ateş
Çok uzak gelir uzaklar bazen
Çok uzak gelir uzaklar insana
Bir kara trene binip de gidersin
Her gün acıyla ağlayıp yalnızlığa
Çok uzak gelir
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Koyverdim kalbimi yolunu bulsun diye
Artık teslim oldum ben
Çok sordum yoruldum ne umdum ne buldum
Artık gamsız oldum ben
***
Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun
Hayat bildiği gibi yoğursun
Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle
Beni küllerimden savursun
***
Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden
Essin üstümüzde bir rüzgâr
Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar
Kalksın üstümüzden bu efkâr
***
Söz verdim kalbime üzülmesin hâlime
Aşka teslim oldum ben
Darılmasın hiç kimse sustum gücüm yettikçe
Artık gamsız oldum ben
***
Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun
Hayat bildiği gibi yoğursun
Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle
Beni küllerimden savursun
***
Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden
Essin üstümüzde bir rüzgâr
Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar
Kalksın üstümüzden bu efkâr
Coşsun içimdeki dalgalar
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