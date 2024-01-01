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7/24 Dinle Hoşgeldin

Hoşgeldin Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Hoşgeldin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Hoşgeldin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoşgeldin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Hoşgeldin

  • Uzaklar

  • Gamsız

  • Hayatın Hesabı

  • Ben Tabi ki

  • Gitme Kal

  • Göç

  • Hoşgeldin

  • Kaç Kadeh Kırıldı

  • Ne Hırsızı

  • Onursuz Olmasın Aşk (Remix)

  • Sevdim Bir Kere

  • Taraf

  • Yediverenim

  • Ömrüme Yetiş

  • Üç Günlük

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