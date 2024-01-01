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7/24 Dinle Ayna

Ayna Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Ayna şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Ayna şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayna sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Ayna

  • Yan

  • Uzaklar

  • Meğer

  • Seni Üzerim

  • Sen Yetiş

  • Aşk

  • Anne

  • Yakacağım Canını

  • Sus Kalbim

  • Kendin Ettin Kendin Buldun

  • Nice Yıllar Sevgilim

  • Sevda Yüzlüm

  • Canıma Kıyarım

  • Fasıl

  • Ayna

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