Yeşim Salkım

Yazık Olur Duygular var her zaman, kolay paylaşılmaz Öyle anlar yaşanır, bir ömürde yaşanmaz İyi düşün sevgilim, yıkılan köprüler Kolay onarılmaz *** Duygular vardır, insan yaşadığına inanmaz Direnmek ister önce, tutsak olur kurtulmaz İyi düşün sevgilim, korkudan gidiyorsun Değişen bir şey olamaz *** Tenimde daha hâlâ teninin kokusu var Üstüme sinmiş bütün yaşanan o duygular Odamın her köşesi kokuyor hâlâ seni Buram buram *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk Yazık olur *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk Yazık olur *** Duygular vardır, insan yaşadığına inanmaz Direnmek ister önce, tutsak olur kurtulmaz İyi düşün sevgilim, korkudan gidiyorsun Değişen bir şey olamaz *** Tenimde daha hâlâ teninin kokusu var Üstüme sinmiş bütün yaşanan o duygular Odamın her köşesi kokuyor hâlâ seni Buram buram *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk Yazık olur *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur İki kez yaşanamaz, tüm duygular kaybolur İyi düşün sevgilim, biterse böyle bir aşk Yazık olur *** Yıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur Biterse böyle bir aşk sevgilim yazık olur

Ağlıyamıyorum Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz

Bana Ne Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede Bir başka hayaldi düşen ümitlerime Ağardı yeni gün ufukta *** Aynı yalanlarla yine geldin kapıma Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle İnanmam şimdi sen git bana ne *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede Bir başka hayaldi düşen ümitlerime Ağardı yeni gün ufukta *** Aynı yalanlarla yine geldin kapıma Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle İnanmam şimdi sen git bana ne *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime

Unutamadım Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni *** Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla ben *** Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni *** Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni *** Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni *** Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni...

Sat Gitsin Muhtaç etti el âleme Vurdu felek yerden yere Dünya bozuk, düzen böyle Dedikodu her köşede Yaz deftere, yaz deftere Topla, çıkar olsun bitsin Dünyaya gelmek bir kere Hesaplaşmak sanki niye? Sat gitsin, sat gitsin Sat anasını sat, sat gitsin Yak gitsin, yak gitsin Yak çırasını yak, yak gitsin Sevda çektim, tatsız oldu Dost bildiğim açtı, doydu Genç yaşımda gülüm soldu Olanlar hep bana oldu Sevda çektim, tatsız oldu Dost bildiğim açtı, doydu Genç yaşımda gülüm soldu Olanlar hep bana oldu Sat gitsin, sat gitsin Sat anasını sat, sat gitsin Yak gitsin, yak gitsin Yak çırasını yak, yak gitsin Sabrın sonu bitmez sabır Doğrucuyla eş yalancı Kadeh doluyken devrilir Sonra buna talih denir Yaz deftere, yaz deftere Topla, çıkar olsun bitsin Dünyaya gelmek bir kere Hesaplaşmak sanki niye? Sat gitsin, sat gitsin Sat anasını sat, sat gitsin Yak gitsin, yak gitsin Yak çırasını yak, yak gitsin Sevda çektim, tatsız oldu Dost bildiğim açtı, doydu Genç yaşımda gülüm soldu Olanlar hep bana oldu Sevda çektim, tatsız oldu Dost bildiğim açtı, doydu Genç yaşımda gülüm soldu Olanlar hep bana oldu Sat gitsin, sat gitsin Sat anasını sat, sat gitsin Yak gitsin, yak gitsin Yak çırasını yak, yak gitsin Sat gitsin, sat gitsin Sat anasını sat, sat gitsin Yak gitsin, yak gitsin Yak çırasını yak, yak gitsin Sat gitsin, sat gitsin Sat anasını sat, sat gitsin Yak gitsin, yak gitsin Yak çırasını yak, yak gitsin

Hani Yeminin Hani ya o yeminin nerede o yeminin Hani ya yeminin Hani ya bir alevde ateşte dumanda gibi ikimiz Hani ya Hani ya o nefeste güneşte baharda yanar içimiz Alıverdi seni uzaklara Salıverdi seni yıllara Yıllara O gülün ipeği kaydı sanki elimden yıllar alıverdi uzağa O dağın çiçeği soldu sanki canımda rengini salıverdi rüzgara Hani ya yeminin Acı acı yıllar hatıralar Gide gide hasret canımı sarar Yana yana bir kol içimi yakar Sevgimi açtı hatıralar Gözlerim dolar hep yüreğim yanar Hani ya yeminin Hani ya bir alevde ateşte dumanda gibi ikimiz Hani ya Alıverdi seni uzaklara Salıverdi seni yıllara Yıllara

Sev Beni Aşk dolu bulutlardan yağmur yağınca Bugün değil yıllarca sev beni sevsen beni Hem olgun hem çocukça Bitmeyen arzularla Bugün değil yıllarca sev beni sevsen beni *** Çok geç kalmadım Sevilmek doğal hakkım Ben de bir kadınım *** Kimse yok kalbimde Özlem gözlerimde Geçmişi yok gelecekte Sev beni sevsen beni