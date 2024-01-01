×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kadın

Kadın Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Kadın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Kadın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kadın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Kadın

  • Yeni Aşk

  • Bu Aşk Fazla Sana

  • Deli Kızım Uyan

  • Fırtına

  • Vazgeçtim Dünyadan

  • Yağmurlar

  • Yeniden Doğup Gelsem

  • İyi Gün Dostlarım

  • Bırak Kadının Olayım

  • Durma

  • Buradan Göçerken

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı