Yeşim Salkım

-
Yeniden başlasın, burada kalmasın
Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın
***
Nedir bu gördüğüm Tanrım, rüya olsa
Toplanmış her şey, gidiyor mu yoksa?
Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar
İnanmam sevgilim, böyle bitmez aşklar
***
Gel, otur yanıma, dinle sözlerimi
Sorsana kalbine beni sevmedi mi?
Bilmeden kırdımsa, bütün suç bende mi?
Bağışla sevgilim, sen affet beni
***
Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın
Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın
Yeniden başlasın, burada kalmasın
Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın
***
Nedir bu gördüğüm tanrım, rüya olsa
Toplanmış her şey, gidiyor mu yoksa?
Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar
İnanmam sevgilim, böyle bitmez aşklar
***
Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın
Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın
Yeniden başlasın, burada kalmasın
Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın
***
Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın
Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın
Yeniden başlasın, burada kalmasın
Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın
-
Eski ve yırtık ve solgun ve durgun
Ama duvarımda bak, atamam sevdalı resimleri
Ah, zamansız eridik, tükendik
Neden, böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik
***
Son bakışın duruyor gözümde
Bir alev gibi deli mavi
Son gülüşün duruyor yüzümde
Çok sevenlerin deli hali
***
Söz, sana yemin, sana söz
Kör olayım, yalansa
Değmedi, değmez
Gözüme başka renkte iki göz
***
Sana yemin, sana söz
Kör olayım, yalansa
Değmedi, değmez
Yüzüme başka renkte iki göz
***
Eski ve yırtık ve solgun ve durgun
Ama duvarımda bak, atamam sevdalı resimleri
Ah, zamansız eridik, tükendik
Neden, böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik
***
Son bakışın duruyor gözümde
Bir alev gibi deli mavi
Son gülüşün duruyor yüzümde
Çok sevenlerin deli hali
***
Söz, sana yemin, sana söz
Kör olayım, yalansa
Değmedi, değmez
Gözüme başka renkte iki göz
***
Sana yemin, sana söz
Kör olayım, yalansa
Değmedi, değmez
Yüzüme başka renkte iki göz
***
Sana yemin, sana söz
Kör olayım, yalansa
Değmedi, değmez
Yüzüme başka renkte iki göz
-
Hiç kimse, hiç bir yar
Özlenmedi senin kadar
Sen elde ben sende
Gece gözlüm neye yarar
***
Hiç kimse, hiç bir yar
Özlenmedi senin kadar
Sen elde ben sende
Gece gözlüm neye yarar
***
Bir anı bin yara
Günah, günah bana
Uyandıkça yüzüm
Sensiz sabahlara
***
Ben kendini kendin yaktın
Görmedi gözlerin, sevdama kör baktın
Kim aldı yar seni, kimler çaldı
Gözü kara sevdamı yaşasak ne vardı
***
Ben kendini kendin yaktın
Görmedi gözlerin, sevdama kör baktın
Kim aldı yar seni, kimler çaldı
Gözü kara sevdamı yaşasak ne vardı
***
Hiç kimse, hiç bir yar
Özlenmedi senin kadar
Sen elde ben sende
Gece gözlüm neye yarar
***
Hiç kimse, hiç bir yar
Özlenmedi senin kadar
Sen elde ben sende
Gece gözlüm neye yarar
***
Bir anı bin yara
Günah, günah bana
Uyandıkça yüzüm
Sensiz sabahlara
***
Ben kendini kendin yaktın
Görmedi gözlerin, sevdama kör baktın
Kim aldı yar seni, kimler çaldı
Gözü kara sevdamı yaşasak ne vardı
***
Ben kendini kendin yaktın
Görmedi gözlerin, sevdama kör baktın
Kim aldı yar seni, kimler çaldı
Gözü kara sevdamı yaşasak ne vardı
-
Kendini aldın gittin de
Acıya gelin ettin beni
Bu yanış yanmak değil ki
Sönüşüm sonumda gizli ah
***
Üstüme yürür yalnızlığım
Bu şehirde sürgünüm müsün?
Gecesiz karanlıklardayım
Işığım olsan ölür müsün?
***
Ne olur
***
Unutur oldum zamanları
Zaman varken
Tutuşup yandım buz tutarken
***
Unutur oldum zamanları
Zaman varken
Tutuşup yandım buz tutarken
***
Kendini aldın gittin de
Acıya gelin ettin beni
Bu yanış yanmak değil ki
Sönüşüm sonumda gizli ah
***
Üstüme yürür yalnızlığım
Bu şehirde sürgünüm müsün?
Gecesiz karanlıklardayım
Işığım olsan ölür müsün?
***
Ne olur
***
Unutur oldum zamanları
Zaman varken
Tutuşup yandım buz tutarken
***
Unutur oldum zamanları
Zaman varken
Tutuşup yandım buz tutarken
-
Dün gece başka biriyle
Tüm gece bambaşka şekilde
Çarpıcıydı her yanı
Ah bir solukta, ah dün gece
***
Dün gece farklı biriyle
Tüm gece sinsi bir şekilde
Sarsıcıydı her yanı
Ah bir yudumda, ah dün gece
***
Sensizim sandığım o anları
Hem de yaşanan tüm o akşamı
Her nasıl oldu süzüldün aklıma
Diye hiç kendi kendime
İnan ki sormadım bile
***
Dün gece başka biriyle
Tüm gece bambaşka şekilde
Çarpıcıydı her yanı
Ah bir solukta, ah dün gece
***
Dün gece farklı biriyle
Tüm gece sinsi bir şekilde
Sarsıcıydı her yanı
Ah bir yudumda, ah dün gece
***
Sensizim sandığım o anları
Hem de yaşanan tüm o akşamı
Her nasıl oldu süzüldün aklıma
Diye hiç kendi kendime
İnan ki sormadım bile
-
Gün olur, hasret vurur, sevdam ölür
Gün olur, kalbim durur, gülüm kurur
***
Ne yapsam, ah ne etsem
Sevdan beni gelir bulur
Yine sarar, yakar, her yanımı, kanımı
Ölüm ol, istersen al canımı
***
Sabahlara beş kala, yine gel bana
Bilirsin aklım sende, acı da verse bana
Ölürüm sana canım
Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım
***
Sabahlara beş kala, yine gel bana
Bilirsin aklım sende, acı da verse bana
Ölürüm sana canım
Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım
***
Gün olur, hasret vurur, sevdam ölür
Gün olur, kalbim durur, gülüm kurur
***
Ne yapsam, ah ne etsem
Sevdan beni gelir bulur
Yine sarar, yakar, her yanımı, kanımı
Ölüm ol, istersen al canımı
***
Sabahlara beş kala, yine gel bana
Bilirsin aklım sende, acı da verse bana
Ölürüm sana canım
Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım
***
Sabahlara beş kala, yine gel bana
Bilirsin aklım sende, acı da verse bana
Ölürüm sana canım
Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım
***
Sabahlara beş kala, yine gel bana
Bilirsin aklım sende, acı da verse bana
Ölürüm sana canım
Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım
***
Sabahlara beş kala, yine gel bana
Bilirsin aklım sende, acı da verse bana
Ölürüm sana canım
Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım
-
Bakamam yüzüne
Gözlerin bilmediğim yollarda
Gelemem yanına
Artık çok geç, gittin sen uzaklara
***
Çok eskimiş bu şehrin gölgesinde
Bıraktın beni sen sessizliğime
***
Günlerim soluyor
Gül gibi karşımda
Bedenim yokluğuna
Kendini hazırlıyor
***
Yoksun sen, yoksun yanımda
Olmayacaksın asla bir daha
Yoksun sen, yoksun yanımda
Sevemem seni son bir daha
***
Bakamam yüzüne
Gözlerin bilmediğim yollarda
Gelemem yanına
Artık çok geç, gittin sen uzaklara
***
Çok eskimiş bu şehrin gölgesinde
Bıraktın beni sen sessizliğime
***
Günlerim soluyor
Gül gibi karşımda
Bedenim yokluğuna
Kendini hazırlıyor
***
Yoksun sen, yoksun yanımda
Olmayacaksın asla bir daha
Yoksun sen, yoksun yanımda
Sevemem seni son bir daha
***
Yoksun sen, yoksun yanımda
Olmayacaksın asla bir daha
Yoksun sen, yoksun yanımda
Sevemem seni son bir daha
-
Güneştin hayatıma dolan
Sevgiydin kalbimi ısıtan
Bir umut gibi, nefes gibi
Vazgeçilmez, aranıp duran
***
Fırtına oldun sonradan
İnsanı yıkan karıştıran
Hüzün gibi, ölüm gibi
Her zaman korkulan, kaçılan
***
Geldiğimde bir başkaydın
Gidiyorum, bir başkasın
Ben eski senle yine yaşarım
Aman, aman, aman
Yenisi sende kalsın
***
Geldiğimde bir başkaydın
Gidiyorum, bir başkasın
Ben eski senle yine yaşarım
Aman, aman, aman
Yenisi sende kalsın
***
Güneştin hayatıma dolan
Sevgiydin kalbimi ısıtan
Bir umut gibi, nefes gibi
Vazgeçilmez, aranıp duran
***
Fırtına oldun sonradan
İnsanı yıkan karıştıran
Hüzün gibi, ölüm gibi
Her zaman korkulan, kaçılan
***
Geldiğimde bir başkaydın
Gidiyorum, bir başkasın
Ben eski senle yine yaşarım
Aman, aman, aman
Yenisi sende kalsın
***
Geldiğimde bir başkaydın
Gidiyorum, bir başkasın
Ben eski senle yine yaşarım
Aman, aman, aman
Yenisi sende kalsın
***
Geldiğimde bir başkaydın
Gidiyorum, bir başkasın
Ben eski senle yine yaşarım
Aman, aman, aman
Yenisi sende kalsın
***
Geldiğimde bir başkaydın
Gidiyorum, bir başkasın
Ben eski senle yine yaşarım
Aman, aman, aman
Yenisi sende kalsın
-
Günaydın gecelerim
İyi uykular sabahlar
Merhaba düşmanlarım
Hoşçakalın tüm dostlar
***
Güneş donduruyor beni bugün
Sıcacık bir kar yağsa
Atlasam bir gemiye
Ver elini Ankara
***
Çok çok yoğunum, şu günlerde
Sabahtan akşama oturuyorum
Biraz dinlenmeliyim aslında
Sana kadar yürümeliyim
***
Çok çok yoğunum, şu günlerde
Sabahtan akşama oturuyorum
Biraz dinlenmeliyim aslında
Sana kadar yürümeliyim
***
Günaydın gecelerim
İyi uykular sabahlar
Merhaba düşmanlarım
Hoşçakalın tüm dostlar
***
Güneş donduruyor beni bugün
Sıcacık bir kar yağsa
Atlasam bir gemiye
Ver elini Ankara
***
Çok çok yoğunum, şu günlerde
Sabahtan akşama oturuyorum
Biraz dinlenmeliyim aslında
Sana kadar yürümeliyim
***
Çok çok yoğunum, şu günlerde
Sabahtan akşama oturuyorum
Biraz dinlenmeliyim aslında
Sana kadar yürümeliyim
-
Hani ağlamak bize yasaktı?
Hani güneşten bir gece önce sönecektik?
Hani tükenmek bize haramdı?
Hani sonsuza bir adım kala ölecektik?
***
Gittin, dünya duysun yanmayacağım
Gittin, dünya yansın anmayacağım
Gittin, dünya dursun ölmeyeceğim
Benden, ferman olsun dönmeyeceğim
***
Kapanan bir kapının ardından
Yalnızlığın sesi avaz avaz
Sebepsiz gidişin ardından
Üşüyorum içim ayaz ayaz
***
Gittin, dünya duysun yanmayacağım
Gittin, dünya duysun anmayacağım
Gittin, dünya duysun ölmeyeceğim
Yardan, ferman olsun dönmeyeceğim