Beni Arayabilir Misin Şarkı Sözleri
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Yeşim Vatan
Beni Arayabilir Misin
-
Kulaktan yanaktan biraz da göz ucundan
Alıştım alıştım alıştım sana
Alışmak çalışmak'kadar zor bana
Çalışmak kadar zor dava
***
Alıştım alıştım alıştım
Alışmalara çalıştım
Okulda çalışmaya alışırken
Yaşamda alışmaya çalışmak gerek
***
Okulda çalışmaya alışırken
Yaşamda alışmaya çalışmak gerek bebek
Alıştım alıştım alıştım
Alışmalara çalıştım
***
Bütün bu olanlardan
Bütün yaşananlardan
Öğrendiğim birşey varsa sabır
Sıkıldığın zamanlarda beni düşün dağılır
***
Alıştım alıştım alıştım
Alışmalara çalıştım
Alıştım alıştım alıştım sana
-
Bir istek duydum içimde
Seni sevmenin dışında
Hani sevdanın sınırlarını arıyordum ya
Bir istek duydum içimde
Hani sevmenin dışında
Umutsuz ama acele aşk aranıyor
***
Bu gece sen gelsen gelsen
Sensiz olmayacak
Ben senden sensiz ayrı kalmaya çok
Dayanamam bilirim
***
Bu gece seni arayabilir miyim
Ya seni arayınca
Başka biri çıkarsa
Yüzüne kapatsam kabloyu kopartsam
Deliririm o anda
-
Bir tek bilet mi sorun
Çuf çuf eden trene binsen
Trene binip de yanıma gelsen
Bir bilet parası mı sorun
Çuf çuf eden trene binsen
***
Ya da otobüs bak gelmezsen küs
Bir bilet parası mı sorun
Bir oda tuttum geçmişi unuttum
Kırık kalpler otelinde
Büyük harflerle adını yazdım
Cama cama camlara
-
Soldu açmadan bu baharın gülleri
Hissetmedik tende esen tanyelini
Mehtap gibi baktık kör bir gece vakti
Neden böyle bitti yoksa bu aşk değilmiydi
Soldu açmadan bu baharın gülleri
***
Hissetmedik tende esen tanyelini
Mehtap gibi baktık kör bir gece vakti
Neden böyle bitti yoksa bu aşk değilmiydi
O gönül gönlümde boş diye mi girdi
Söyle gönlüm sen söyle nasıl sevdiğini
Bir can için kendine ettiğin zulmedişi
Değer miydi gönlüm değer miydi
-
Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni
Vazgeçemem ki,
Bir zulüm etsen, sevemem desen yine
Git diyemem ki.
***
Var mı söyle, var mı söyle benim gibi?
***
Canın ister güldürürsün,
Canın ister öldürürsün
Aşkının kölesi oldum
Sevgilimsin sen bilirsin
***
Ara sıra, bazı bazı
Gelsen bile gönlüm razı
***
Yeter ki görsün gözlerim
Aşkın olmaz, çoğu azı
***
Nerdeydin demem kimleydin demem
Seni sevdim bir kere
Madem ki sensiz yaşamayam ben naz etmem boş yere
***
Var mı söyle, var mı söyle benim gibi?
***
Canın ister güldürürsün,
Canın ister öldürürsün
Aşkının kölesi oldum
Sevgilimsin sen bilirsin
-
Bu gece de yastayım
Artık sensiz bir dünyadayım
Kabul etmek zor sensizlik zordan da zor
Ama artık aşkın günbatımındayım
Kabul etmek zor sensizlik zordan da zor
Ama artık aşkın günbatımındayım
***
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
***
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
***
Tomurcuktuk soluverdik
Ayazlara boyun eğdik
Bir zamanlar gülen güldük
Şimdi ise soluverdik
Gül şarabını yudum yudum içiverdik
Bir zamanlar gülen güldük
Şimdi ise soluverdik
Gül şarabını yudum yudum içiverdik
***
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
***
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
***
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
***
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
Artık yoksun tüm güller solsun
Yasla dolsun tövbekar aşk
-
Gitmek zamanı geldi
Ayrılmak çok zor olsa da
Yalanların tükendi
Bırak artık inkar etmeyi
***
Ellerin bana uzansa
Gelirim görmezlikten
Artık dokunmam ki sana
Bana yaptıklarından sonra
***
Selamımı söyle yeni sevgiline
Unutsana beni özür dileme
Selamımı söyle yeni sevgiline
Unut unut beni özür dileme
***
Sözler önemsiz şimdi
Geçmişte kaldı her biri
Bu sevdanın sonunda
Kırmak gerekmez kimseyi
-
Güzelliğin on para etmez
Şu bendeki aşk olmasa
Eylenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa
Eylenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa
***
Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
İsmin yayılmaz aleme
Aşıklarda meşk olmasa
İsmin yayılmaz aleme
Aşıklarda meşk olmasa
***
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başka olmasa
***
Senden aldım bu feryadı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
O sana aşık olmasa
Anılmazdı Veysel adı
O sana aşık olmasa
***
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başka olmasa
***
Güzelliğin on para etmez
Şu bendeki aşk olmasa
Eylenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa
Eylenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa
***
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başka olmasa
***
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başka
-
Sen beni anlayamayınca
Seni anlamıyorum diye kızardın
Sağanak gibi yağar sonra susardın
Emanetçindim
Yarın uğrar alırdın
***
Sen beni anlayamayınca
Seni anlamıyorum diye kızardın
Sağanak gibi yağar sonra susardın
Emanetçindim
Yarın uğrar alırdın
***
Sen rüzgara kapıldın dönmedin
Dualar yetmedi boşa bekledim
Sen rüzgara kapıldın dönmedin
Dualar yetmedi boşa bekledim
Üşüdüm kırıldım çok sevdim
Unutamam
***
Bir kuştun sen
Uçup uçup hep dalıma kondun
Sana hep çiçek açtım
Yine gel diye
***
Sen rüzgara kapıldın, dönmedin
Dualar yetmedi boşa bekledim
Sen rüzgara kapıldın, dönmedin
Dualar yetmedi boşa bekledim
***
Üşüdüm kırıldım çok sevdim
Unutamam
Üşüdüm kırıldım çok sevdim
Unutamam
-
Nerde akşam orda sabah
Avarelik serserilik
Yıllardır aynı telaşla
Ne sevildik ne de sevebildik
***
Benim aklım yarım aklım
Yarı haklım ağlamaklım
Neler umduk neler bulduk
Ne der idik bak ne der olduk
***
Ay benim aklım başımda değil
Benim aklım yaşımda değilmiş v Benim aklım al yanaklım
Neye baksam neyi tutsam
Senmiş işte yeni bildim
***
Yılların verdiği bendeki
Kusura bakma bu acemiliğim
Vay aklım vay
Al yanaklım vay
***
El mi yaman bey mi yaman
Aman aman aşkın yaman