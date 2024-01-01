Yeşim Vatan

Alıştım Kulaktan yanaktan biraz da göz ucundan Alıştım alıştım alıştım sana Alışmak çalışmak'kadar zor bana Çalışmak kadar zor dava *** Alıştım alıştım alıştım Alışmalara çalıştım Okulda çalışmaya alışırken Yaşamda alışmaya çalışmak gerek *** Okulda çalışmaya alışırken Yaşamda alışmaya çalışmak gerek bebek Alıştım alıştım alıştım Alışmalara çalıştım *** Bütün bu olanlardan Bütün yaşananlardan Öğrendiğim birşey varsa sabır Sıkıldığın zamanlarda beni düşün dağılır *** Alıştım alıştım alıştım Alışmalara çalıştım Alıştım alıştım alıştım sana

Beni Arayabilir Misin Bir istek duydum içimde Seni sevmenin dışında Hani sevdanın sınırlarını arıyordum ya Bir istek duydum içimde Hani sevmenin dışında Umutsuz ama acele aşk aranıyor *** Bu gece sen gelsen gelsen Sensiz olmayacak Ben senden sensiz ayrı kalmaya çok Dayanamam bilirim *** Bu gece seni arayabilir miyim Ya seni arayınca Başka biri çıkarsa Yüzüne kapatsam kabloyu kopartsam Deliririm o anda

Tek Bir Bilet Bir tek bilet mi sorun Çuf çuf eden trene binsen Trene binip de yanıma gelsen Bir bilet parası mı sorun Çuf çuf eden trene binsen *** Ya da otobüs bak gelmezsen küs Bir bilet parası mı sorun Bir oda tuttum geçmişi unuttum Kırık kalpler otelinde Büyük harflerle adını yazdım Cama cama camlara

Değer Miydi Soldu açmadan bu baharın gülleri Hissetmedik tende esen tanyelini Mehtap gibi baktık kör bir gece vakti Neden böyle bitti yoksa bu aşk değilmiydi Soldu açmadan bu baharın gülleri *** Hissetmedik tende esen tanyelini Mehtap gibi baktık kör bir gece vakti Neden böyle bitti yoksa bu aşk değilmiydi O gönül gönlümde boş diye mi girdi Söyle gönlüm sen söyle nasıl sevdiğini Bir can için kendine ettiğin zulmedişi Değer miydi gönlüm değer miydi

Ara Sıra Bazı Bazı Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni Vazgeçemem ki, Bir zulüm etsen, sevemem desen yine Git diyemem ki. *** Var mı söyle, var mı söyle benim gibi? *** Canın ister güldürürsün, Canın ister öldürürsün Aşkının kölesi oldum Sevgilimsin sen bilirsin *** Ara sıra, bazı bazı Gelsen bile gönlüm razı *** Yeter ki görsün gözlerim Aşkın olmaz, çoğu azı *** Nerdeydin demem kimleydin demem Seni sevdim bir kere Madem ki sensiz yaşamayam ben naz etmem boş yere *** Var mı söyle, var mı söyle benim gibi? *** Canın ister güldürürsün, Canın ister öldürürsün Aşkının kölesi oldum Sevgilimsin sen bilirsin

Tövbekar Aşk Bu gece de yastayım Artık sensiz bir dünyadayım Kabul etmek zor sensizlik zordan da zor Ama artık aşkın günbatımındayım Kabul etmek zor sensizlik zordan da zor Ama artık aşkın günbatımındayım *** Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk *** Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk *** Tomurcuktuk soluverdik Ayazlara boyun eğdik Bir zamanlar gülen güldük Şimdi ise soluverdik Gül şarabını yudum yudum içiverdik Bir zamanlar gülen güldük Şimdi ise soluverdik Gül şarabını yudum yudum içiverdik *** Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk *** Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk *** Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk *** Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk Artık yoksun tüm güller solsun Yasla dolsun tövbekar aşk

Selamımı Söyle Gitmek zamanı geldi Ayrılmak çok zor olsa da Yalanların tükendi Bırak artık inkar etmeyi *** Ellerin bana uzansa Gelirim görmezlikten Artık dokunmam ki sana Bana yaptıklarından sonra *** Selamımı söyle yeni sevgiline Unutsana beni özür dileme Selamımı söyle yeni sevgiline Unut unut beni özür dileme *** Sözler önemsiz şimdi Geçmişte kaldı her biri Bu sevdanın sonunda Kırmak gerekmez kimseyi

Güzelliğin On Para Etmez Güzelliğin on para etmez Şu bendeki aşk olmasa Eylenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa Eylenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa *** Tabirin sığmaz kaleme Derdin dermandır yareme İsmin yayılmaz aleme Aşıklarda meşk olmasa İsmin yayılmaz aleme Aşıklarda meşk olmasa *** Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başka olmasa *** Senden aldım bu feryadı Bu imiş dünyanın tadı Anılmazdı Veysel adı O sana aşık olmasa Anılmazdı Veysel adı O sana aşık olmasa *** Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başka olmasa *** Güzelliğin on para etmez Şu bendeki aşk olmasa Eylenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa Eylenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa *** Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başka olmasa *** Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başka

Beni Anlayamayınca Sen beni anlayamayınca Seni anlamıyorum diye kızardın Sağanak gibi yağar sonra susardın Emanetçindim Yarın uğrar alırdın *** Sen beni anlayamayınca Seni anlamıyorum diye kızardın Sağanak gibi yağar sonra susardın Emanetçindim Yarın uğrar alırdın *** Sen rüzgara kapıldın dönmedin Dualar yetmedi boşa bekledim Sen rüzgara kapıldın dönmedin Dualar yetmedi boşa bekledim Üşüdüm kırıldım çok sevdim Unutamam *** Bir kuştun sen Uçup uçup hep dalıma kondun Sana hep çiçek açtım Yine gel diye *** Sen rüzgara kapıldın, dönmedin Dualar yetmedi boşa bekledim Sen rüzgara kapıldın, dönmedin Dualar yetmedi boşa bekledim *** Üşüdüm kırıldım çok sevdim Unutamam Üşüdüm kırıldım çok sevdim Unutamam