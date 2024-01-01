Ay Benim Aklım Şarkı Sözleri
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Yeşim Vatan
Ay Benim Aklım
-
Nerde akşam orda sabah
Avarelik serserilik
Yıllardır aynı telaşla
Ne sevildik ne de sevebildik
***
Benim aklım yarım aklım
Yarı haklım ağlamaklım
Neler umduk neler bulduk
Ne der idik bak ne der olduk
***
Ay benim aklım başımda değil
Benim aklım yaşımda değilmiş v Benim aklım al yanaklım
Neye baksam neyi tutsam
Senmiş işte yeni bildim
***
Yılların verdiği bendeki
Kusura bakma bu acemiliğim
Vay aklım vay
Al yanaklım vay
***
El mi yaman bey mi yaman
Aman aman aşkın yaman
-
Nerde akşam orda sabah
Avarelik serserilik
Yıllardır aynı telaşla
Ne sevildik ne de sevebildik
***
Benim aklım yarım aklım
Yarı haklım ağlamaklım
Neler umduk neler bulduk
Ne der idik bak ne der olduk
***
Ay benim aklım başımda değil
Benim aklım yaşımda değilmiş v Benim aklım al yanaklım
Neye baksam neyi tutsam
Senmiş işte yeni bildim
***
Yılların verdiği bendeki
Kusura bakma bu acemiliğim
Vay aklım vay
Al yanaklım vay
***
El mi yaman bey mi yaman
Aman aman aşkın yaman
-
Nerde akşam orda sabah
Avarelik serserilik
Yıllardır aynı telaşla
Ne sevildik ne de sevebildik
***
Benim aklım yarım aklım
Yarı haklım ağlamaklım
Neler umduk neler bulduk
Ne der idik bak ne der olduk
***
Ay benim aklım başımda değil
Benim aklım yaşımda değilmiş v Benim aklım al yanaklım
Neye baksam neyi tutsam
Senmiş işte yeni bildim
***
Yılların verdiği bendeki
Kusura bakma bu acemiliğim
Vay aklım vay
Al yanaklım vay
***
El mi yaman bey mi yaman
Aman aman aşkın yaman
-
Nerde akşam orda sabah
Avarelik serserilik
Yıllardır aynı telaşla
Ne sevildik ne de sevebildik
***
Benim aklım yarım aklım
Yarı haklım ağlamaklım
Neler umduk neler bulduk
Ne der idik bak ne der olduk
***
Ay benim aklım başımda değil
Benim aklım yaşımda değilmiş v Benim aklım al yanaklım
Neye baksam neyi tutsam
Senmiş işte yeni bildim
***
Yılların verdiği bendeki
Kusura bakma bu acemiliğim
Vay aklım vay
Al yanaklım vay
***
El mi yaman bey mi yaman
Aman aman aşkın yaman