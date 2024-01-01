Yeşim Vatan

Ay Benim Aklım (Club Mix) Nerde akşam orda sabah Avarelik serserilik Yıllardır aynı telaşla Ne sevildik ne de sevebildik *** Benim aklım yarım aklım Yarı haklım ağlamaklım Neler umduk neler bulduk Ne der idik bak ne der olduk *** Ay benim aklım başımda değil Benim aklım yaşımda değilmiş v Benim aklım al yanaklım Neye baksam neyi tutsam Senmiş işte yeni bildim *** Yılların verdiği bendeki Kusura bakma bu acemiliğim Vay aklım vay Al yanaklım vay *** El mi yaman bey mi yaman Aman aman aşkın yaman

Ay Benim Aklım Nerde akşam orda sabah Avarelik serserilik Yıllardır aynı telaşla Ne sevildik ne de sevebildik *** Benim aklım yarım aklım Yarı haklım ağlamaklım Neler umduk neler bulduk Ne der idik bak ne der olduk *** Ay benim aklım başımda değil Benim aklım yaşımda değilmiş v Benim aklım al yanaklım Neye baksam neyi tutsam Senmiş işte yeni bildim *** Yılların verdiği bendeki Kusura bakma bu acemiliğim Vay aklım vay Al yanaklım vay *** El mi yaman bey mi yaman Aman aman aşkın yaman

Ay Benim Aklım (Remix Radyo Edit) Nerde akşam orda sabah Avarelik serserilik Yıllardır aynı telaşla Ne sevildik ne de sevebildik *** Benim aklım yarım aklım Yarı haklım ağlamaklım Neler umduk neler bulduk Ne der idik bak ne der olduk *** Ay benim aklım başımda değil Benim aklım yaşımda değilmiş v Benim aklım al yanaklım Neye baksam neyi tutsam Senmiş işte yeni bildim *** Yılların verdiği bendeki Kusura bakma bu acemiliğim Vay aklım vay Al yanaklım vay *** El mi yaman bey mi yaman Aman aman aşkın yaman