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7/24 Dinle Yeşim Vatan

Yeşim Vatan

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01

Arasıra Bazı Bazı

Yeşim Vatan 03:50
02

Beni Anlamayınca

Yeşim Vatan 03:08
03

Ay Benim Aklım (Slov Version)

Yeşim Vatan 03:15
04

Alıştım

Yeşim Vatan 04:18
05

Tek Bir Bilet

Yeşim Vatan 03:53
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Albümler

Beni Arayabilir misin Yeşim Vatan

Ay Benim Aklım Yeşim Vatan

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