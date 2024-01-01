Yeşim Vatan

Güzelliğin on para etmez Şu bendeki aşk olmasa Eylenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa Eylenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa *** Tabirin sığmaz kaleme Derdin dermandır yareme İsmin yayılmaz aleme Aşıklarda meşk olmasa İsmin yayılmaz aleme Aşıklarda meşk olmasa *** Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başka olmasa *** Senden aldım bu feryadı Bu imiş dünyanın tadı Anılmazdı Veysel adı O sana aşık olmasa Anılmazdı Veysel adı O sana aşık olmasa *** Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başka olmasa *** Güzelliğin on para etmez Şu bendeki aşk olmasa Eylenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa Eylenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa *** Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başka olmasa *** Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başka

Alaplı'nın üstünden Alaplı'nın üstünden Karga geçiyor karga Karga geçiyor karga Kız ben seni almaycam Kız ben seni almaycam Dalga geçiyom dalga Dalga geçiyom dalga Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Alptaş'ın altı bayır Alptaş'ın altı bayır Yanıyom cayır cayır Yanıyom cayır cayır Ana beni evlendir Kız ana beni evlendir Hem sevap hem de hayır Hem sevap hem de hayır Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Arabam 60 model Arabam 60 model Yokuşları çıkmıyor Yokuşları çıkmıyor Güzelleri görünce Güzelleri görünce Frenleri tutmuyor Frenleri tutmuyor Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim