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7/24 Dinle Söz: Çiğdem Talu

Söz: Çiğdem Talu Şarkı Sözleri

Yeşim Söz: Çiğdem Talu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Söz: Çiğdem Talu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz: Çiğdem Talu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim

Yeşim

Söz: Çiğdem Talu

  • Aklın Neredeydi

  • Ağlıyorum Yine

  • Hayalimdeki Adam

  • Söyleyin Arkadaşlar

  • Pam Pam

  • Kandıramazsın

  • Hergün Her Gece

  • Her Şey Bizim Bu Gece

  • Bir Gün Karşılaşırsak

  • Gerçek ve Düş

  • Seni Görünce

  • Hangisi

  • Boşu Boşuna

  • Yeni Bir Gün

  • Sor Bana

  • Sakın Değişme

  • Dönek Türküsü

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