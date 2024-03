Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan Son saatleri yaklaşırken günün Bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan Birleştiği yerde gerçekle düşün *** Bir rüzgâr olmuş esiyor Kalbim bu akşam Boğaziçi'nde Bir an gözlerimden silinmeyen O eşsiz güzelliğini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki *** Bir akşam daha yaşanmakta bahardan Sessiz sedasız dönmekte dünya Bir sayfa daha eksilmekte hayattan Ben böylesine senden uzakta *** Bir martı olmuş uçuyor Gönlüm bu akşam Boğaziçi'nde Yorgun benliğime huzur veren O akşam saatlerini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki *** Bir an gözlerimden silinmeyen O eşsiz güzelliğini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki

Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu Çevir kazı yanmasın çevir de çevir Çevir kazı yanmasın devir bu devir Devrim istiyorsanız, devrim yapalım Rüzgar nerden esiyor ona bakalım Darbe olsun derseniz, darbe yapalım Rüzgar nerden esiyor ona bakalım Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu Çevir kazı yanmasın çevir de çevir Çevir kazı yanmasın devir bu devir Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu Çevir kazı yanmasın çevir de çevir Çevir kazı yanmasın devir bu devir Sağcıların günüyse, sağcı olalım Rüzgar nerden esiyor ona bakalım Solcuların günüyse ş-t solcu olalım Rüzgar nerden esiyor ona bakalım Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu Çevir kazı yanmasın çevir de çevir Çevir kazı yanmasın devir bu devir Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu Çevir kazı yanmasın çevir de çevir Çevir kazı yanmasın devir bu devir Herkesi uyutalım, yazar olalım Vatan millet üstüne, nutuk atalım Bir parti kuralımda, üye olalım Hiçbir şey olmasak da, bakan olalım Sağcıyla sağcı Aman Allah Solcuyla solcu oh oh oh Çevir kazı yanmasın çevir de çevir Çevir kazı yanmasın devir bu devir