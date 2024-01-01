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La la la la la la la la la
Lallallalala
La la la la la la la la la
Lallallalala
***
İlk sayfada dört mutlu göz
Karşılaşan bakışlar
Sonra gelir bir tatlı söz
Alfabemiz böyle başlar
***
Elden ele dolaşır yüzyıllardan beri
Değişmeden bir tek kelimesi
Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış belli değil
Hecelenir bu aşk alfabesi
***
La la la la la la la la la
Lallallalala
La la la la la la la la la
Lallallalala
***
Bambaşkadır her sayfası
Bazen dudaklar birleşir
Göz yaşları yetmez bazen
Bazen bir tek söz yetişir
***
Elden ele dolaşır yüzyıllardan beri
Değişmeden bir tek kelimesi
Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış belli değil
Hecelenir bu aşk alfabesi
***
Son sayfası, son sayfası bilmem neden koparılmış
Çok aradım bu sayfayı yazık hiç gören olmamış
Herkes kendi gönlünce yazsın bu sayfayı
İster açsın isterse kapatsın
Sen bizi aşk böyle tat, aşk alfabesi
***
Sen dün vardın, yarın yine varsın
Sen dün vardın, yarın yine varsın
Bugün varsın, yarın yine varsın
Sen hep vardın, hep var olacaksın
-
Her karşıma çıkana dört elle sarıldım
Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım
Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
-
-
Bak kardeşim
Elini ver bana
Gel kardeşim
Neşe getirdim sana
*
Al kardeşim
Ye, iç, gül, oyna
Sar kardeşim
Kolunu boynuma
*
Sev kardeşim
Canım feda yoluna
Tap kardeşim
Tüm insanlara
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Amaçlar hep bir olsun
Kalpler birlikte
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
Acı birlikte
*
Bak kardeşim
Elini ver bana
Gel kardeşim
Neşe getirdim sana
*
Al kardeşim
Ye, iç, gül, oyna
Sar kardeşim
Kolunu boynuma
*
Sev kardeşim
Canım feda yoluna
Tap kardeşim
Tüm insanlara
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Amaçlar hep bir olsun
*
Kalpler birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
*
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
Acı birlikte
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
*
Amaçlar hep bir olsun
Kalpler birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
*
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
*
Acı birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
-
-
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Bir anın hatırası bir anda büyüyorsa
Mazi deyip koştuğun sırtını dönüyorsa
Bir mektup getirince postacı gülüyorsa
Gün ışığında bile lambalar yanıyorsa
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
***
Anlattığın hikaye kelime arıyorsa
Kalbindeki şarkıyı başkası duyuyorsa
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın
***
Bir anın hatırası bir anda büyüyorsa
Mazi deyip koştuğun sırtını dönüyorsa
Bir mektup getirince postacı gülüyorsa
Gün ışığında bile lambalar yanıyorsa
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın
Aşıksın (sen aşıksın), aşıksın (sen aşıksın)
Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın
***
Plaklardaki şarkılar sana sesleniyorsa
Gazeteler birikip çiçekler soluyorsa
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
Aşıksın (sen aşıksın), aşıksın (sen aşıksın)
Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın
***
Aşıksın, aşıksın
Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın
Aşıksın, aşıksın
-
-
Geç kalacaksın hiç yok zaman
Düşünme sakın olma pişman
Yalnız kalamaz hiçbir yaratık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yerter ki ben sana varsaydım
***
Sormuyor musun kendi kendine
Dünyada her şey dengi dengine
Aldırma saat işliyor tıktık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
***
Hayat zalim yolları pürüz
Bir damla güneş sonra hep güz
Mutlu olmak en büyük varlık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
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Bu ne dünya kardeşim seven sevene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Bir garip buruk içim bilmem ki niye
Belki de sevdiğim yok diye
***
Bu ne dünya kardeşim gülen gülene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Ben de bunlar gibi gülsem mi öyle
Yüreğim kan ağlasa bile
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Bu ne dünya kardeşim gezen gezene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Bir kez olsun çıkıp gitsem dolaşsam o yerlerde
O rüya dolu ülkelerde
***
Bu ne dünya kardeşim üzen üzene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Kimseyi incitmeden kırmadan tek bir kalbi
Yaşamak elbet en güzeli
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Bu ne dünya kardeşim giden gidene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Gün gelip selam verince gökteki meleklere
Artık dönüsün yoktur yere
***
Bu ne dünya kardeşim göçen göçene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Gün gelip selam verince gökteki meleklere
Artık dönüsün yoktur yere
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kiısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
-