Her karşıma çıkana dört elle sarıldım Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım

Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana * Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma * Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte * Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana * Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma * Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun * Kalpler birlikte Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle * Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre * Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte Dünya'ya geldik bir kere * Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun * Acı birlikte Dünya'ya geldik bir kere