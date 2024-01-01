Aşk Alfabesi La la la la la la la la la Lallallalala La la la la la la la la la Lallallalala *** İlk sayfada dört mutlu göz Karşılaşan bakışlar Sonra gelir bir tatlı söz Alfabemiz böyle başlar *** Elden ele dolaşır yüzyıllardan beri Değişmeden bir tek kelimesi Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış belli değil Hecelenir bu aşk alfabesi *** La la la la la la la la la Lallallalala La la la la la la la la la Lallallalala *** Bambaşkadır her sayfası Bazen dudaklar birleşir Göz yaşları yetmez bazen Bazen bir tek söz yetişir *** Elden ele dolaşır yüzyıllardan beri Değişmeden bir tek kelimesi Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış belli değil Hecelenir bu aşk alfabesi *** Son sayfası, son sayfası bilmem neden koparılmış Çok aradım bu sayfayı yazık hiç gören olmamış Herkes kendi gönlünce yazsın bu sayfayı İster açsın isterse kapatsın Sen bizi aşk böyle tat, aşk alfabesi *** Sen dün vardın, yarın yine varsın Sen dün vardın, yarın yine varsın Bugün varsın, yarın yine varsın Sen hep vardın, hep var olacaksın

Kazandım Her karşıma çıkana dört elle sarıldım Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım

Sev Kardeşim Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana * Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma * Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte * Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana * Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma * Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun * Kalpler birlikte Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle * Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre * Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte Dünya'ya geldik bir kere * Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun * Acı birlikte Dünya'ya geldik bir kere

Aşıksın Bir anın hatırası bir anda büyüyorsa Mazi deyip koştuğun sırtını dönüyorsa Bir mektup getirince postacı gülüyorsa Gün ışığında bile lambalar yanıyorsa *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın *** Anlattığın hikaye kelime arıyorsa Kalbindeki şarkıyı başkası duyuyorsa Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın *** Bir anın hatırası bir anda büyüyorsa Mazi deyip koştuğun sırtını dönüyorsa Bir mektup getirince postacı gülüyorsa Gün ışığında bile lambalar yanıyorsa *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın Aşıksın (sen aşıksın), aşıksın (sen aşıksın) Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın *** Plaklardaki şarkılar sana sesleniyorsa Gazeteler birikip çiçekler soluyorsa *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın Aşıksın (sen aşıksın), aşıksın (sen aşıksın) Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın Aşıksın, aşıksın

Vakit Yok Gemi Kalkıyor Artık Geç kalacaksın hiç yok zaman Düşünme sakın olma pişman Yalnız kalamaz hiçbir yaratık Vakit yok gemi kalkıyor artık *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yerter ki ben sana varsaydım *** Sormuyor musun kendi kendine Dünyada her şey dengi dengine Aldırma saat işliyor tıktık Vakit yok gemi kalkıyor artık *** Hayat zalim yolları pürüz Bir damla güneş sonra hep güz Mutlu olmak en büyük varlık Vakit yok gemi kalkıyor artık