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7/24 Dinle Yeşim

Yeşim

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01

Aşk Alfabesi

Yeşim 02:48
02

Aklın Neredeydi

Yeşim 03:03
03

Olmaz Böyle Şey

Yeşim 04:03
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Eski Şarkılar

Eski Şarkılar

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