Olmaz Böyle Şey O tepenin yamacında, o deniz kenarında O ağacın altında, o korunun yollarında Dolaşıyorsun sen şimdi de Beraber gezdiğimiz aynı yerlerde Gözyaşı dökmek artık neye yarar? Şimdi benim yerimde bir başkası var *** Olmaz böyle şey Yoksa rüya mı? Tam "mutlu oldum" derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem, söyle küçük bey Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey! *** Olmaz böyle şey! Yoksa rüya mı? Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem, söyle küçük bey Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey! *** Kendi derdim yeterken Bir de sen dert oldun başıma "Bu aşk artık en son" derken nerden çıktın karşıma? Aşkın adını anmayacaktım Söz vermiştim bir daha kanmayacaktım Ne sözler kaldı ne de yeminler Gönül bir kez sevince derman mı dinler? *** Olmaz böyle şey Yoksa rüya mı? Tam "mutlu oldum" derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem, söyle küçük bey Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey! *** Olmaz böyle şey! Yoksa rüya mı? Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem, söyle küçük bey Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey! *** Dilerim ki en sonunda sen de pişman olursun Ettiğin bunca ezayı başkasında bulursun Az mı çektirdin yıllarca bana Bir gün gelir başkası çektirir sana Sen de ağlarsın sen de inlersin Sen de aynı şarkıyı ona söylersin *** Olmaz böyle şey Yoksa rüya mı? Tam "mutlu oldum" derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem, söyle küçük bey Hiç mi kalbin sızlamaz Olmaz böyle şey! *** Olmaz böyle şey! Yoksa rüya mı? Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem, söyle küçük bey Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey! *** Olmaz böyle şey! Yoksa rüya mı? Tam "mutlu oldum" derken Yıktın bütün dünyamı

Beklenmeyen Misafir Garip bir yolcu gibi gurbet ellerde Gezerken seninle karşılaşmıştık Bakışın kor gibi beni yakarken İkimiz öylece donup kalmıştık Beklenmeyen misafirdin İnan sen benim gönlümce Böylesine tatmamıştım Mutluluğu ömrümce Beklenmeyen misafirdin İnan sen benim gönlümce Böylesine tatmamıştım Mutluluğu ömrümce Bütün günahlarını verseydin bana Açılır yine de kollarım sana Mutluluk ne demek öğrettin bana Ne olur birazcık daha kalsana Beklenmeyen misafirdin İnan sen benim gönlümce Böylesine tatmamıştım Mutluluğu ömrümce Beklenmeyen misafirdin İnan sen benim gönlümce Böylesine tatmamıştım Mutluluğu ömrümce

Çalsam Birgün Kapını İlkbaharın yemyeşil Renkleri gözlerinde Nisan yağmurlarıyla Gelen bereketsin sen * Coşkun bir su gibisin Duyguların derinden İklimler ötesinden Derlenmiş buketsin sen * Çalsam bir gün kapını Bir ışık demetiyle Açar mısın bilemem Yoksa gizlenir misin? * Her gün seni beklesem Susuzluk hasretiyle Kalsam ıssız çöllerde Bana su verir misin? * Bakışların raksetsin Döndürdükçe başımı Seni seven kalbimde Açan bir çiçeksin sen * Ilık ve içli sesin Dindirsin gözyaşımı Sabah gibi aydınlık Temiz ve berraksın sen * Çalsam bir gün kapını Bir ışık demetiyle Açar mısın bilemem Yoksa gizlenir misin? * Her gün seni beklesem Susuzluk hasretiyle Kalsam ıssız çöllerde Bana su verir misin?

Beyaz Ev Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz O evde kalmıştık duvarları bembeyaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O ev Beni çağırır Gel gör bir de Sensiz *** Tavandan sarkan balıkçı ağları Yemeğimizi paylaşan o küçük kedi Gözümün önünde daha dün gibi *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** Sen güneşin doğuşunu İlk kez o evde gördün Senin yüzünü bir ben güldürdüm Şimdi ise o ev çok uzak Çok uzak o yaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O ev beni çağırır Gel gör bir de sensiz *** Hatırladın mı o balıkçı köyünde seninle bir yaz Küçücük bir evde kalmıştık duvarları bembeyaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz

Gençlik Şarkısı Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler başlayın Haydi gençlik hop hop hop Yaşamaktan korkmayın Haydi gençlik hop hop hop El vuralım coşalım Haydi gençlik hop hop hop Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım *** Seslenelim göklere Dağlara denizlere Her yaştaki gençlere Bizden selam sizlere *** Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler durmayın Haydi gençlik hop hop hop Hep beraber oynayın Haydi gençlik hop hop hop *** Arayalım bulalım Haydi gençlik hop hop hop Dünyanın varlığını Kalbimizde duyalım *** Seslenelim göklere Dağlara denizlere Her yaştaki gençlere Bizden selam sizlere *** Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler durmayın Haydi gençlik hop hop hop Hep beraber oynayın Haydi gençlik hop hop hop *** Arayalım bulalım Haydi gençlik hop hop hop Dünyanın varlığını Kalbimizde duyalım

Gel de Yanma Bir ruyaydı sanki Bilmem nasıl geçti Gönlüm aşktan yana neden gülmedi *** Çocukluk yılları Gençlik hayalleri Şimdi hepsi bir bir silindi gitti *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gelde ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gelde ağlama *** Nice hatıralar Sızlıyor kalbimden Şarkılar da kaldı sevinçle neşe *** Hani nerde dostlar Sevdiklerim nerde Gözlerimden akan bu yaşlar niye *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama

Unutama Beni Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım Unutma beni, unutama beni Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım Unutma beni, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni, unutama beni *** Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca Unutma beni, unutama beni Ayrılığın acısını kalbinde duyunca Unutma beni, unutama beni *** Sevişirken, öpüşürken Yapayalnız dolaşırken Unutmaya çalışırken Unutama beni, unutama beni *** Sevişirken, öpüşürken Yapayalnız dolaşırken Unutmaya çalışırken Unutama beni, unutama beni *** Unutmaya çalışırken Sen de unutma beni, unutama beni Sen de unutma beni, unutama beni

Bir Zamanlar Bir zamanlar ne çok severdim Senle ağlar, senle gülerdim Aşka yalan diyen olsa Bakar güler de geçerdim *** Bir zamanlar ne çok severdim Senle ağlar, senle gülerdim Aşka yalan diyen olsa Bakar güler de geçerdim *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Şimdi ner'de bir seven görsem Gözüm dolar bakar geçerim Ayrılığın acısını ben yaşadım ben bilirim *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım