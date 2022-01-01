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7/24 Dinle Yıldırım Bekçi

Yıldırım Bekçi

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01

İstanbul'u Terkedip Gidiyorum

Yıldırım Bekçi 05:10
02

Düşündüğüm Biri Var

Yıldırım Bekçi 04:40
03

Hasret Olmasın

Yıldırım Bekçi 04:41
04

Gözlerin Doğuyor Gecelerime

Yıldırım Bekçi 04:52
05

Yüreğimde Bir Şey Var

Yıldırım Bekçi 03:09
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Albümler

Altın Sesler-1 Yıldırım Bekçi

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