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7/24 Dinle Yıldırım Caner

Yıldırım Caner

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01

Anılarım

Yıldırım Caner 05:22
02

Beni Bilirsin

Yıldırım Caner 04:08
03

Beni Sevdiğime Kavuştur

Yıldırım Caner 04:44
04

Buraya Kadar

Yıldırım Caner 04:27
05

Mutsuzum

Yıldırım Caner 05:14
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Albümler

Alışkanlık İşte Yıldırım Caner

Hatırası Var Yıldırım Caner

My Rose (Benim Gülüm) Yıldırım Caner

Ağlama Sevdam Yıldırım Caner

Küçügüm Yıldırım Caner

Unutma ki O Şimdi Evli Yıldırım Caner

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