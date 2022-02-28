Yıldırım Gürses

Çal Kanunum Çal Gülmedi bahtım yine Bu sevdâ bitti yazık İkimizin derdini Anlat kanunum artık *** Gülmedi bahtım yine Bu sevdâ bitti yazık İkimizin derdini Anlat kanunum artık *** Çileli başım gibi Gönül sırdaşım gibi Akan gözyaşım gibi Çağla kanunum artık *** Çileli başım gibi Gönül sırdaşım gibi Akan gözyaşım gibi Çağla kanunum artık *** Çal kanunum çal Derdini söyle bana Çal, çal kanunum çal Derdimi söyle ona *** Çal kanunum çal Derdini söyle bana Çal, çal kanunum çal Sevgimi söyle ona *** Acılar gönlümüzde Sitemler dilimizde Ne kaldı elimizde Söyle kanunum artık *** Acılar gönlümüzde Sitemler dilimizde Ne kaldı elimizde Söyle kanunum artık *** Çileli başım gibi Gönül sırdaşım gibi Akan gözyaşım gibi Çağla kanunum artık *** Çileli başım gibi Gönül sırdaşım gibi Akan gözyaşım gibi Çağla kanunum artık *** Çal kanunum çal Derdini söyle bana Çal, çal kanunum çal Sevgimi söyle ona *** Çal kanunum çal Derdini söyle bana Çal, çal kanunum çal Sevgimi söyle ona *** Çal, çal kanunum çal

Bir Şarkı Yapsam Sana Yıldızlara ulaşan Rüzgarla fısıldaşan Yıldızlara ulaşan Rüzgarla fısıldaşan *** Dilden dile dolaşan Bir şarkı yapsam sana Dilden dile dolaşan Bir şarkı yapsam sana *** İçim kış, dışım bahar Hep aldanır aynalar Ya hüzzam ya karcığar Bir şarkı yapsam sana *** İçim kış, dışım bahar Hep aldanır aynalar Ya hüzzam ya karcığar Bir şarkı yapsam sana *** Gecelere renk katan Sözlere ahenk katan Gecelere renk katan Sözlere ahenk katan *** Seni sana anlatan Bir şarkı yapsam sana Seni sana anlatan Bir şarkı yapsam sana *** İçim kış, dışım bahar Hep aldanır aynalar Ya hüzzam ya karcığar Bir şarkı yapsam sana *** İçim kış, dışım bahar Hep aldanır aynalar Ya hüzzam ya karcığar Bir şarkı yapsam sana *** İçim kış, dışım bahar Hep aldanır aynalar Ya hüzzam ya karcığar Bir şarkı yapsam sana *** İçim kış, dışım bahar Hep aldanır aynalar Ya hüzzam ya karcığar Bir şarkı yapsam sana