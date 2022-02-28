Anılarla Yıldırım 2 Şarkı Sözleri
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Yıldırım Gürses
Anılarla Yıldırım 2
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Elveda, elveda gençliğim
Elveda, ey hatıralar
Elveda mesut günlerim,
Ümit dolu sayfalar..
***
Yine mevsimler dönecek,
Yine yapraklar düşecek
Giden gençliğimiz
Geri gelmeyecek.
***
Ellerim semaya doğru
Yalvardım yıllarca
Dursun zaman
Dönmesin mevsimler
***
Tanrım, tanrım,
Bana ümit ver
Heyhat...
***
Yine mevsimler dönecek
Yine yapraklar düşecek
Giden gençliğimiz
Geri gelmeyecek.
***
Elveda, elveda, elveda
Ahh, elveda..
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Yıldızlara ulaşan
Rüzgarla fısıldaşan
Yıldızlara ulaşan
Rüzgarla fısıldaşan
***
Dilden dile dolaşan
Bir şarkı yapsam sana
Dilden dile dolaşan
Bir şarkı yapsam sana
***
İçim kış, dışım bahar
Hep aldanır aynalar
Ya hüzzam ya karcığar
Bir şarkı yapsam sana
***
İçim kış, dışım bahar
Hep aldanır aynalar
Ya hüzzam ya karcığar
Bir şarkı yapsam sana
***
Gecelere renk katan
Sözlere ahenk katan
Gecelere renk katan
Sözlere ahenk katan
***
Seni sana anlatan
Bir şarkı yapsam sana
Seni sana anlatan
Bir şarkı yapsam sana
***
İçim kış, dışım bahar
Hep aldanır aynalar
Ya hüzzam ya karcığar
Bir şarkı yapsam sana
***
İçim kış, dışım bahar
Hep aldanır aynalar
Ya hüzzam ya karcığar
Bir şarkı yapsam sana
***
İçim kış, dışım bahar
Hep aldanır aynalar
Ya hüzzam ya karcığar
Bir şarkı yapsam sana
***
İçim kış, dışım bahar
Hep aldanır aynalar
Ya hüzzam ya karcığar
Bir şarkı yapsam sana
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