×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Anılarla Yıldırım 2

Anılarla Yıldırım 2 Şarkı Sözleri

Yıldırım Gürses Anılarla Yıldırım 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yıldırım Gürses Anılarla Yıldırım 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anılarla Yıldırım 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yıldırım Gürses

Yıldırım Gürses

Anılarla Yıldırım 2

  • Gençliğe Veda

  • Bir Şarkı Yapsam Sana

  • Affetmem Asla Seni

  • Dertliyim Arkadaş

  • Bir Garip Yolcu

  • Zaman

  • Çal Kanunum Çal

  • Sonbahar Rüzgarları

  • Gurbet

  • Eller Eller

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı