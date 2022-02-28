Yıldırım Gürses

Gurbet O Kadar Acı Ki Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde *** Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde *** Ne bir arzum, ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Eriyorum gitgide Elveda her ümide Eriyorum gitgide Elveda her ümide *** Gurbet benliğimi de Yitirdi bir içimde Gurbet benliğimi de Yitirdi bir içimde *** Ne bir arzum, ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde

Dargın Ayrılmayalım Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Yolcular arasında aradım seni bir bir Yolcular arasında aradım seni bir bir Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil *** Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Çiçeklerimle mendil