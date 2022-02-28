Yıldırım Gürses

İçime Hep Hüzün Doluyor İçime hep hüzün doluyor Yine sensiz sabâh oluyor *** Geçiyor günler, ömür doluyor Yine sensiz sabâh oluyor

Alev Saçlar İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak

Güller Ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımda inleyen teller ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımda inleyen teller ağlasın *** Madem ki sen yoksun şimdi yanımda Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Bu aşkın emeli sarmış gönlümü Rüzgârlar söylesin bu son sözümü Bu aşkın emeli sarmış gönlümü Rüzgârlar söylesin bu son sözümü *** Ne çare kaybettim nazlı gülümü Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın