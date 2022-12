Yıldırım Gürses

İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak