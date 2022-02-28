Yıldırım Gürses

Kaderime Yazılmamış İstanbul Suçlu sayma yaşanmamış yılları Suçlu sayma kilitlenmiş yolları Sarmış beni sensizliğin kolları Kaderime yazılmamış, kaderime yazılmamış Kaderime yazılmamış İstanbul, İstanbul, ah İstanbul *** Ümitlerim, hayallerim boş yere Felek vurmuş bir yerimden bin kere Yazılsa da şarkılara şiire Kaderime yazılmamış, kaderime yazılmamış Kaderime yazılmamış İstanbul, İstanbul, İstanbul *** Çiçek dökmüş baharımın dalları Şu çaresiz dertlerime çare bul Gel diyorsun gelmek öyle kolay mı Kaderime yazılmamış, kaderime yazılmamış Kaderime yazılmamış İstanbul, İstanbul, ah İstanbul *** Ümitlerim, hayallerim boş yere Felek vurmuş bir yerimden bin kere Yazılsa da şarkılara şiire Kaderime yazılmamış, kaderime yazılmamış Kaderime yazılmamış İstanbul, İstanbul, ah İstanbul

Alev Saçlar İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak

Güller Ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımda inleyen teller ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımda inleyen teller ağlasın *** Madem ki sen yoksun şimdi yanımda Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Bu aşkın emeli sarmış gönlümü Rüzgârlar söylesin bu son sözümü Bu aşkın emeli sarmış gönlümü Rüzgârlar söylesin bu son sözümü *** Ne çare kaybettim nazlı gülümü Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın