Yıldırım Gürses

Körfezdeki üç beş güzel Söylesinler şarkı gazel Körfezdeki üç beş güzel Söylesinler şarkı gazel *** Bu alemde mest olalım Güzel günler ömre bedel Bu alemde mest olalım Güzel günler ömre bedel *** Sazımdaki teller gibi Çölde esen yeller gibi Sen gönlümün sultanısın Bakma bana eller gibi *** Bayram gelir bahar ile Tatlı esen rüzgâr ile Bayram gelir bahar ile Tatlı esen rüzgâr ile *** Bir kuş olup uçabilsem Elâ gözlü o yâr ile Bir kuş olup uçabilsem Elâ gözlü o yâr ile *** Sazımdaki teller gibi Çölde esen yeller gibi Sen gönlümün sultanısın Bakma bana eller gibi *** Yelken açtık yele doğru Bülbül öter güle doğru Yelken açtık yele doğru Bülbül öter güle doğru *** Çağırıyor bizi mehtap Uzanalım dile doğru Çağırıyor bizi mehtap Uzanalım dile doğru *** Sazımdaki teller gibi Çölde esen yeller gibi Sen gönlümün sultanısın Bakma bana eller gibi *** Sen gönlümün sultanısın Bakma bana eller gibi

Kim derdi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim derdi ki bir tanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) Böyle yalnız yaşanmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) Böyle yalnız kalınmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Kim derdi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim dedi ki birtanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) Böyle yalnız yaşanmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) Böyle yalnız kalınmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde