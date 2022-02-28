Yıldırım Gürses

Liseli Kız Bilmem hatırlar mısın bir liseli kız vardı Bir liseli esmer kız gözleri yıldız yıldız Bilmem hatırlar mısın bir liseli kız vardı Bir liseli esmer kız gözleri yıldız yıldız *** Saçları gece gibi simsiyah dökülürdü Çocuksu dudakları bir sırla bükülürdü Saçları gece gibi simsiyah dökülürdü Çocuksu dudakları bir sırla bükülürdü *** Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu *** Gözlerinde o günler yüreğinde o sızı Sen de unutamadın biliyorum o kızı Gözlerinde o günler yüreğinde o sızı Sen de unutamadın biliyorum o kızı *** Yaşanmamış yılların özlemi içinizde Belli ki pişmansınız ne yazık ikinizde Yaşanmamış yılların özlemi içinizde Belli ki pişmansınız ne yazık ikinizde *** Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu *** Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu

Alev Saçlar İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak