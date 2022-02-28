Bir Nev-i Alaturka Şarkı Sözleri
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Yıldırım Gürses
Bir Nev-i Alaturka
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Yıllar sonra rastladım
Çocukluk sevgilime
O aşina bakışlar
İçimi deldi yine
***
O bakış ki götürür
Beni yıllarca geri
Hatıramda canlandı ah
İlk aşkımın günleri
***
O bakış ki götürür
Beni yıllarca geri
Hatıramda canlandı ah
İlk aşkımın günleri
***
Gelmez o günler
Dönmez o günler
Mazide kaldı hep
***
Gelmez o günler
Dönmez o günler
Mazide kaldı hep
***
Verilen ilk mektuplar
İlk yeminler ilk sözler
Mazimde kanatlandı
İçimi yakan gözler
***
Anladım gelmez geri
O çocukluk günleri
Bir bakış ki o kadar ah
**
Yaşadım mazim kadar
Anladım dönmez geri
O çocukluk günleri
Bir bakış ki o kadar ah
Yaşadım mazim kadar
***
Gelmez, o günler
Dönmez, o günler
Mazide kaldı hep
***
Gelmez, o günler
Dönmez, o günler
Mazide kaldı hep
***
Gelmez, o günler
Dönmez, o günler
Mazide kaldı hep
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