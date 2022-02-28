Yıldırım Gürses

Yıllar sonra rastladım Çocukluk sevgilime O aşina bakışlar İçimi deldi yine *** O bakış ki götürür Beni yıllarca geri Hatıramda canlandı ah İlk aşkımın günleri *** O bakış ki götürür Beni yıllarca geri Hatıramda canlandı ah İlk aşkımın günleri *** Gelmez o günler Dönmez o günler Mazide kaldı hep *** Gelmez o günler Dönmez o günler Mazide kaldı hep *** Verilen ilk mektuplar İlk yeminler ilk sözler Mazimde kanatlandı İçimi yakan gözler *** Anladım gelmez geri O çocukluk günleri Bir bakış ki o kadar ah ** Yaşadım mazim kadar Anladım dönmez geri O çocukluk günleri Bir bakış ki o kadar ah Yaşadım mazim kadar *** Gelmez, o günler Dönmez, o günler Mazide kaldı hep *** Gelmez, o günler Dönmez, o günler Mazide kaldı hep *** Gelmez, o günler Dönmez, o günler Mazide kaldı hep