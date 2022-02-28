Yıldırım Gürses

Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri *** Bitsin her şey bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Üzülsen de artık geri gelmez giden günler geri Üzülsen de artık geri gelmez giden günler geri *** Bitsin her şey bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Saadetler diliyorum Saadetler diliyorum

Göster bana bir sebep göster Dönmem için sana Anlat bana bir şeyler anlat İnanmam için hala *** Değiştin sen beni çok severken Çifte kumrulardık biz eskiden Bu defa da yine benden olsun Döndüğüm son söz olsun *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** O oo oo o oooo... *** Göster bana bir sebep göster Dönmem için sana Anlat bana bir şeyler anlat İnanmam için hala *** Değiştin sen beni çok severken Çifte kumrulardık biz eskiden Bu defa da yine benden olsun Döndüğüm son söz olsun *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** O oo oo o oooo... *** Son bir şans daha veriyorum ikimize Ay şahit gök şahit olduğu için Aşk şahit olduğu için Bak bir yıldız daha kayıyor gördün mü? *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize