Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim *** Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma *** Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana *** Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma